Fanii au aruncat cu lingouri de aur pe teren. Protest inedit în Liga Campionilor

Protest inedit în Liga Campionilor, la meciul dintre Dortmund și Newcastle, scor 2-0.

Fanii nemți au fost văzuți aruncând spre teren cu lingouri de aur false, în timp ce în înaltul tribunei au afișat mai multe mesaje, prin care au urmărit să tragă un semnal de alarmă.

Motivul? Reformele planificate de UEFA pentru Liga Campionilor în sezonul următor. Formatul Champions League se va baza pe baza unui calendar diferit, urmând a fi în competiție 36 de echipe, nu 32 câte sunt în prezent. Formațiile vor fi împărțite în 4 urne a câte 9 echipe, fiecare club urmând a avea 8 adversari diferiți.

Pe lângă lingourile de aur, au fost aruncați și bani falși pe terenul de pe Signal Iduna Park. Pe bannerele afișate de gazde se putea citi: "Nu vă pasă de sport. Tot ce vă interesează sunt banii".

“You don’t care about the sport - all you care about is money!” Message from the Dortmund Südtribüne at the start of the second half against Newcastle. And a big no to the Champions League Reform, with a link to the campaign website. pic.twitter.com/brzRzfjxct