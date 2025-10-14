Protest major la Bruxelles. Greva a blocat sistemul de transport și a suspendat toate zborurile de pasageri de pe principalele aeroporturi VIDEO

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 14:26
68 citiri
Belgia este paralizată de greva națională FOTO Reteaua X/Chat News Hub

Mii de oameni au ieșit marți în stradă la Bruxelles, participând la o grevă națională convocată de sindicate împotriva reformelor guvernului federal belgian. Protestatarii denunță măsuri care afectează pensiile, ajutoarele sociale, salariile și condițiile de muncă.

Demonstrația a început la ora 10:45, când participanții au plecat de la gara Bruxelles Nord și s-au îndreptat spre gara Bruxelles Midi. Atmosfera a fost calmă în primele momente, însă ulterior au avut loc ciocniri între poliția antirevoltă și un grup de manifestanți mascați în cartierul Pacheco, fiind folosite gaze lacrimogene și înregistrându-se mai multe arestări și răniți, anunță brusselstimes.com

Greva a provocat perturbări majore în transportul public, cu tramvaie și autobuze operate cu frecvență redusă, iar în capitală circulă doar două linii de metrou. Zborurile de pasageri de pe principalele aeroporturi din Bruxelles au fost suspendate, afectând aproximativ 48.000 de călători. De asemenea, serviciile de colectare a gunoiului și activitatea în închisori au fost perturbate.

Apel la protest pașnic

Liderii sindicali au declarat că vor continua acțiunile de protest și au făcut apel la manifestanți să mențină protestele pașnice. Printre participanți s-au numărat și tineri, studenți, profesori și activiști pentru drepturile animalelor, toți criticând reformele guvernamentale considerate „antisociale”.

Raoul Hedebouw, liderul Partidului Muncitorilor PTB-PVDA, a fost întâmpinat „ca un erou” de mulțime, scandând sloganuri împotriva reformelor guvernamentale. Alte voci, precum liderul Groen Bart Dhondt, au cerut sprijin pentru sectoarele afectate, în special pentru profesori și lucrători din domeniul public.

Greva a afectat, de asemenea, activitatea portuară și companiile belgiene de tehnologie, cu pierderi semnificative de producție și blocaje în traficul fluvial. Autoritățile au recomandat șoferilor să evite capitala și au instituit măsuri de securitate sporite.

