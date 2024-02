Manifestație „împotriva fascismului”. Societatea germană fierbe, după întâlnirea extremiștilor în care s-a discutat despre expulzarea în masă a străinilor

Protest amplu, sâmbătă, 3 februarie, în capitala Germaniei.

Mii de demonstranţi s-au adunat în faţa clădirii Reichstagului din centrul Berlinului pentru a manifesta împotriva rasismului şi extremei-drepte.

Multe alte mitinguri paşnice sunt planificate în întreaga ţară.

Piaţa, situată în inima cartierului unde se află instituţiile puterii, s-a umplut de oameni.

"Toţi împreună împotriva fascismului!", a scandat mulţimea la demonstraţie, care a fost transmisă în direct pe YouTube de organizatori, mişcarea 'Mână cu mână', care reuneşte peste 1.500 de organizaţii, printre care Friday for Future şi alianţa cetăţenilor Campact.

Erau aşteptate până la 100.000 de persoane, potrivit poliţiei, citată de postul de radio RBB. Forţele de securitate ale capitalei au declarat că au desfăşurat 700 de ofiţeri de poliţie în zonă.

"Fie că este vorba de Eisenach, Hamburg sau Berlin: în oraşele mici şi mari din toată ţara, mulţi cetăţeni se adună pentru a demonstra împotriva uitării, împotriva urii şi a incitării la ură şi în acest weekend. Un semn puternic pentru democraţie şi Constituţia noastră", a scris sâmbătă dimineaţă cancelarul federal Olaf Scholz pe reţeaua de socializare X.

Staţia de metrou de la Poarta Brandenburg a fost închisă, a precizat BVG pe reţeaua X, compania de management al transportului public al oraşului, în timp ce traficul a fost perturbat în cartierul Mitte.

Sute de proteste au loc în toată Germania de săptămâni întregi.

Ele sunt o dovadă a şocului provocat de dezvăluirea la 10 ianuarie de către media germană de investigaţii Correctiv a unei întâlniri a extremiştilor la Potsdam, lângă Berlin, unde, în noiembrie, a fost discutat un plan de expulzare în masă a străinilor sau a persoanelor de origine străină.

Pe fondul încetinirii economice şi al inflaţiei, partidul anti-migranţi şi anti-sistem Alternativa pentru Germania (AfD) continuă să crească în sondaje, cu câteva luni înainte de trei alegeri de land importante în estul ţării.

Am #Bundestag, rund um, überall ist #Demo. #HandInHand. Auch, weil wir so viele sind + #Polizei die Brücken sperrt. Deshalb jetzt bis zum Hbf + im Großen Kreis rundum- überall Demo. #Berlin, Du bist so wunderbar. Mit Kind + Kegel + Picknickkorb. #Demokratie ⁦@Die_Gruenen⁩ pic.twitter.com/OsPalKjF6s