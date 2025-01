Protest masiv în Slovacia, în urma întâlnirii premierului cu Vladimir Putin. "Slovacia este Europa, noi nu suntem Rusia" VIDEO

Mii de protestatari au mărșăluit vineri în capitala Slovaciei, purtând pancarte și scandând lozinci. Aceștia l-au acuzat pe premierul Robert Fico că îndreaptă țara spre Rusia, în urma întâlnirii acestuia cu președintele Vladimir Putin, desfășurată luna trecută, în contextul unei dispute legate de gaz cu Ucraina, potrivit Reuters.

„Slovacia este Europa, noi nu suntem Rusia”, a spus unul dintre organizatori mulţimii care flutura steaguri slovace şi ale UE şi afişa pancarte pe care scria „Slovacia este alături de Ucraina” scandând „Destul cu Rusia!” şi „Ruşine!”.

„Sunt îngrijorată că guvernul nostru ne orientează spre Rusia şi nu este de partea cetăţenilor”, a declarat Barbara Fandelova, în vârstă de 45 de ani, profesionistă în marketing.

Organizatorii au estimat că 15.000 de persoane au protestat la Bratislava, umplând piaţa centrală.

Massive demonstrations against Putin's puppet in Bratislava, Slovakia.

The people of Bratislava demand that Fico resign and move to Moscow.pic.twitter.com/smDZ9DcamR