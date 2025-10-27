Măsurile de austeritate scot în stradă zeci de mii de români, la un protest în fața Guvernului. "Clasa politică, printr-o proastă gestiune, ne-a adus în situația actuală"

Autor: Daniel Groza
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 14:46
447 citiri
Măsurile de austeritate scot în stradă zeci de mii de români, la un protest în fața Guvernului. "Clasa politică, printr-o proastă gestiune, ne-a adus în situația actuală"
Sindicatele scot oamenii în stradă FOTO: Facebook/SNPP Poliția Penitenciară

Patru mari confederații sindicale organizează miercuri un protest în fața Guvernului, cerând creșterea salariului minim și a pensiilor, respectarea drepturilor legale ale salariaților și protejarea locurilor de muncă.

Acțiunea, la care sunt așteptați aproximativ 20.000 de membri de sindicat, are loc în contextul ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde se va discuta stabilirea salariului minim pe țară pentru 2026, iar liderii sindicali avertizează că măsurile de austeritate aplicate populației generează nemulțumiri și riscuri pentru economie.

Sindicatele solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor, respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor, taxarea echitabilă, oprirea măsurilor de austeritate aplicabile doar populaţiei, precum şi protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, excluzând, totodată, concedierile.

"Suntem complet nemulţumiţi de situaţia cu care suntem confruntaţi din cauza măsurilor de austeritate pe care Guvernul le-a transformat în acte normative. Constatăm că rezultatul acestor măsuri sunt numai măsuri de austeritate asupra cetăţenilor de rând, neavând un efect benefic în reducerea deficitului excesiv. Deficitul excesiv nu este vina cetăţenilor, este vina guvernanţilor, a celor din clasa politică care, printr-o proastă gestiune, ne-au adus în situaţia actuală", a declarat preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale (CNS) Cartel ALFA, Bogdan Hossu.

Bogdan Hossu a afirmat că, în ultimele trei luni şi jumătate, "ori prin insolvenţă, ori prin închideri, ori prin reorganizare, s-au desfiinţat peste 7.500 de locuri de muncă din economie". Liderul sindical a menţionat că, în acelaşi timp, se pregăteşte desfiinţarea a 12.000-14.000 de locuri de muncă din administraţia publică.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu, a spus că Guvernul împinge sistematic personalul din Educaţie spre o grevă generală.

"Guvernul Bolojan ne împinge inevitabil pentru o grevă generală, în mod sistematic. Măsurile pe care le-a luat şi continuă să le ia nu fac altceva decât să-i determine pe cei din învăţământ spre o asemenea formă de protest radicală. O grevă generală acum ar fi mană cerească pentru Guvern. S-ar bucura enorm să stăm vreo lună în grevă pentru că ar face economie de vreo trei miliarde de lei", a explicat liderul sindical.

El a adăugat că o grevă generală în Educaţie ar putea fi declanşată spre finalul anului şcolar.

"Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, studenţilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de munca cinstită. Este momentul să ne facem auzite revendicările şi să cerem măsuri concrete, juste şi imediate pentru protejarea lucrătorilor şi a drepturilor fundamentale. Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate a celor aflaţi la conducere", se arată în apelul la protest al Confederaţiei Naţionale Sindicale "Cartel ALFA", CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian.

Cele patru confederaţii solicită, printre altele: creşterea salariului minim şi a pensiilor, astfel încât niciun lucrător şi niciun pensionar să nu trăiască sub pragul sărăciei; respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor; reluarea negocierilor colective la toate nivelurile şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional, pentru protecţia reală a lucrătorilor; taxarea echitabilă, prin corectarea dezechilibrului creat de OUG 79/2017, care a transferat contribuţiile sociale exclusiv pe umerii angajaţilor; oprirea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili, întrucât austeritatea, dacă este necesară, trebuie să se aplice companiilor şi partidelor politice, nu doar populaţiei; protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, nu concedieri.

De asemenea, liderii sindicali mai cer punerea în plată, de urgenţă, a sentinţelor judecătoreşti definitive, aplicarea legii salarizării / indexarea salariilor cu inflaţia, acordarea tuturor sporurilor calculate conform salariul de bază în plată.

Se mai cere deblocarea posturilor din sănătate şi asistenţă socială şi continuarea investiţiilor prin PNRR şi programele naţionale.

Confederaţiile sindicale solicită şi abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 care au crescut norma didactică, au comasat şcoli şi au redus veniturile profesorilor, precum şi renunţarea la măsurile referitoare la decontarea cheltuielilor de transport şi a burselor studenţilor.

"Cerem reglementarea pieţei energiei pentru protejarea competitivităţii economiei şi păstrarea locurilor de muncă din industrie. Cerem consolidarea sectorului silvic din România, nu distrugerea lui, precum şi stoparea vânzării companiilor de stat. Solicităm investiţii şi administrare performantă, nu înstrăinarea patrimoniului public, refacerea infrastructurii feroviare şi înlocuirea trenurilor vechi cu unele noi", se mai arată în apelul sindical de chemare la protest.

La acţiunea comună de miercuri din faţa Guvernului vor participa angajaţi, membri de sindicat ai celor patru confederaţii, din economie, administraţie, educaţie, sănătate, poliţie, transporturi, energie, agricultură, silvicultură, Administraţia Apelor Române, cultură şi servicii etc.

A fost anunțat cel mai mare protest de până acum. Sindicatele s-au unit împotriva Guvernului Bolojan: "Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea"
A fost anunțat cel mai mare protest de până acum. Sindicatele s-au unit împotriva Guvernului Bolojan: "Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea"
Marile confederaţii sindicale din România organizează pe 29 octombrie o amplă acţiune de protest în faţa Guvernului, nemulţumite de măsurile de austeritate şi de condiţiile de muncă...
Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO
Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică seară, 26 octombrie, despre vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal. Prim-ministrul a precizat că nu știa, la momentul mutării, că...
#protest, #guvern, #sindicate, #austeritate , #proteste
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relatia cu un model celebru

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ucraina poate lupta încă doi, trei ani împotriva Rusiei, spune premierul polonez Donald Tusk. „Nu este prea târziu să ne pregătim pentru a supraviețui”
  2. Final neașteptat în cazul incidentului de la Ambasada Rusiei. Procurorii au clasat dosarul bărbatului care a lovit poarta cu mașina
  3. Accesul public la Catedrala Mântuirii Neamului va permite vizite până la baza turlei principale. Interiorul va fi deschis treptat
  4. Ce investigații și analize gratuite pot face persoanele asigurate. Anunțul Ministerului Sănătăţii
  5. Lupte de stradă la Pokrovsk: aproximativ 200 de soldați ruși au pătruns în oraș, anunță armata ucraineană
  6. Consiliul Concurenței lovește marile lanțuri de retail. Verificări inopinate pe segmentul lactatelor
  7. Măsurile de austeritate scot în stradă zeci de mii de români, la un protest în fața Guvernului. "Clasa politică, printr-o proastă gestiune, ne-a adus în situația actuală"
  8. Turist american arestat în timpul unei vizite la Pompei. Ce a încercat să fure bărbatul
  9. Femeie agresată sexual în timp ce se afla la un târg de vechituri. Suspectul a fost reținut
  10. Vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni. Ce temperaturi sunt anunțate la final de octombrie și de când sunt așteptate ploi