Proteste cu mii de oameni în mai multe orașe din SUA pentru dreptul la avort

Mii de persoane au manifestat sâmbătă în mai multe oraşe din Statele Unite, printre care Washington, pentru a cere apărarea dreptului la avort, dinamitat la nivel federal în această vară de Curtea Supremă, şi pentru a declanşa un "val albastru" democrat cu ocazia alegerilor de la jumătatea mandatului peste o lună, transmite AFP.

"Nu mergem înapoi", au scandat manifestanţii, majoritatea femei, agitând pancarte lansând un apel la un "tsunami feminist" şi "vot pentru salvarea drepturilor femeilor" în faţa ofensivei conservatorilor.

"Nu vreau să fiu forţată să mă întorc în altă perioadă", a declarat pentru AFP Emily Bobal, 18 ani, studentă la Washington. "Este destul de ridicol că mai trebuie să manifestăm în 2022" pentru a apăra acest drept, a adăugat ea, exprimându-şi îngrijorarea că Curtea Supremă va ataca şi căsătoria între persoane de acelaşi sex.

"Majoritatea dintre noi suntem gata să ieşim şi să luptăm pentru democraţie şi pentru dreptul persoanelor de a dispune de corpul lor, femei şi bărbaţi", a declarat la rândul său Kimberly Allen, 70 de ani, pentru care rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului la 8 noiembrie vor fi decisive în ceea ce priveşte protecţia drepturilor.

Numeroase manifestante purtau banderole şi eşarfe verzi, culoarea susţinătorilor dreptului la avort. Altele fluturau uriaşe steaguri albastre (culoarea democraţilor) pe care scria "Votaţi", precum şi pancarte albastre în formă de val pentru o victorie la alegeri.

Câţiva contramanifestanţi îndemnând mulţimea "să îl găsească pe Iisus Hristos" şi pentru care "avortul este o crimă" au fost huiduiţi.

Mitinguri similare au avut loc, printre altele, şi la New York şi Denver, în Colorado.

"Valul de femei îl va urmări pe fiecare politician anti-avort, oriunde ar locui", a scris pe Twitter Rachel O'Leary Carmona, director executiv al Women's March, principala organizaţie din spatele manifestaţiei, care îndeamnă să fie alese, luna viitoare, "mai multe femei" şi candidaţi favorabili dreptului la avort.

Alegerile vor determina controlul asupra Senatului şi Camerei Reprezentanţilor. Democraţii, conduşi de preşedintele Joe Biden, doresc să mute dezbaterea pe apărarea dreptului la avort şi a democraţiei.

La sfârşitul lui iunie, Curtea Supremă a anulat dreptul constituţional la avort. Imediat, numeroase state conduse de republicani au interzis avortul pe teritoriul lor şi au fost lansate multe bătălii în instanţă.

Într-o răsturnare de situaţie, o curte de apel din Arizona a decis vineri că pot fi efectuate din nou avorturi în acel stat, mai scrie AF

