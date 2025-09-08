Un susținător al lui Călin Georgescu a protestat din nou urcat pe podul de la Agigea. A cerut „turul 2 înapoi” VIDEO

Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) a anunțat că traficul rutier pe DN39, între Constanța și Vama Veche, a fost restricționat luni dimineață, 8 septembrie, la o singură bandă pe sens, după ce un bărbat s-a urcat pe podul din Agigea.

Bărbatul a protestat față de alegerile prezidențiale și a cerut „turul 2 înapoi”.

Conform IGPR, protestatarul avea asupra sa un steag și un telefon mobil și a scandat în repetate rânduri „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”.

Același bărbat a protestat și în luna martie, când s-a urcat pe structura metalică a podului.

Autoritățile au reușit, până la urmă, să-l convingă să coboare, iar traficul a revenit la normal pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din județul Constanța.

După ce a coborât, acesta a fost întrebat dacă protestează pentru ceva anume și a spus doar „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”.

La locul intendentului au intervenit mai multe echipaje de poliție și pompieri, care au montat o saltea gonflabilă pe partea carosabilă pentru a preveni eventuale incidente.

„Pe DN 39 Constanța – Vama Veche, în localitatea Agigea, județul Constanța, din cauza protestului spontan al unei persoane care s-a urcat pe podul din localitate, traficul rutier a fost restricționat, circulându-se pe o bandă pe fiecare sens”, au anunțat reprezentanții IGPR.

