Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 07:27
Mii de polițiști de penitenciare vor picheta Ministerul Justiției. Sunt programate proteste până la sfârșitul lunii octombrie, dar acestea s-ar putea prelungi
Polițiștii de penitenciare au mai multe nemulțumiri

Aproximativ 2.000 de polițiști de penitenciare sunt așteptați miercuri la un protest în fața Ministerului Justiției, acuzând lipsa dialogului, reorganizări netransparente și restricții bugetare. Sindicatele din sistem avertizează că, dacă revendicările lor nu vor fi soluționate, acțiunile de protest se vor extinde la nivel național și ar putea bloca activitatea penitenciarelor.

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare (SNPP) şi Federaţia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), reprezentând împreună 70% dintre poliţişti de penitenciare, anunţă proteste, până la finalul lunii octombrie, la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unde vor fi afişate mesaje de protest pe toată durata programului de lucru.

”Totodată, în dată 23 octombrie 2025, începând cu ora 11:00, 2.000 de poliţişti de penitenciare vor protesta în faţa Ministerului Justiţiei împotriva haosului instituţional, a lipsei de transparenţă şi a intenţiilor de reorganizare lipsite de fundamente obiective”, au transmis sindicaliştii.

Aceştia anunţă că, în funcţie de rezultatul discuţiilor, urmează să fie stabilit un calendar de proteste până la sfârşitul anului.

”În situaţia în care MJ şi ANP vor continuă presiunile pe linia desfiinţării unor unităţi în absenţa dialogului real care să indice un impact bugetar pozitiv (...) acţiunile de protest de la sediile MJ şi ANP care se vor relua periodic, vor fi dublate de proteste în toate unităţile Poliţiei Penitenciare precum şi de refuzul muncii suplimentare în ultima săptămâna din luna octombrie 2025, acţiuni care vor bloca sistemul penitenciar pe termen nedeterminat”, au mai transmis sindicaliştii.

Ce reclamă protestatarii

Aceştia reclamă desfiinţarea ”fără un dialog real, a unor unităţi ale Poliţiei Penitenciare, sub masca unor pretinse reforme care în realitate impacteaza negativ bugetul de stat şi vulnerabilizează misiunile principale ale sistemului penitenciar”.

”Nu vom acceptă nicio măsură de reorganizare, care nu este discutată cu partenerii sociali, în mod transparent şi argumentat, în Comisia Mixtă din Ministerul Justiţiei astfel cum s-a convenit anterior chiar cu Ministerul Justiţiei. Poliţia Penitenciară are nevoie de un buget corespunzător pentru a gestiona noile spaţii date în folosinţă pe linia extinderii capacităţii de deţinere, în scopul eliminării sancţiunilor CEDO, amenzilor şi garanţiilor care presează bugetul statului. Prin urmare solicităm ANP şi MJ să depună toate eforturile pentru a corectă deficitul bugetar în care se zbate deja sistemul penitenciar şi nu pentru a face tot posibilul să taie din ceea ce nu avem”, au mai transmis sindicaliştii.

Răspuns de la Administraţia Națională a Penitenciarelor

În replică, Administraţia Națională a Penitenciarelor reiterează ideea că drepturile băneşti ale poliţiştilor de penitenciare nu sunt în pericol de diminuare şi vor fi asigurate integral în cursul acestui an (inclusiv pentru plata orelor suplimentare şi a celorlalte drepturi salariale curente), în acord cu cadrul legal de reglementare, existând perspectiva că acestea să nu fie afectate nici în anul 2026.

”Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2025 privind rectificarea bugetară, s-au alocat fondurile necesare pentru plata integrală a cheltuielilor de personal până la 31 decembrie 2025 (321.349.000 lei) din subvenţii de la bugetul de stat, filele de buget aferente suplimentării fiind deja aprobate de Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor în dată de 15.10.2025. Pentru anul 2026, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a transmis Ministerului Justiţiei proiectul de buget, care include toate drepturile salariale prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, potrivit cărora nivelul salariilor de bază, soldelor de funcţie, salariilor de funcţie şi celorlalte elemente salariale se menţine în anul 2026 la nivelul acordat pentru luna decembrie 2025. Această plafonare nu reprezintă o diminuare a drepturilor, ci o măsură temporară de menţinere a nivelului salarial existent, fără afectarea cuantumurilor aflate în plată”, au transmis reprezentanţii ANP.

În plus, instituţia susţine că afirmaţia: ”Presiunea făcută de ANP pentru a nu se plăti orele suplimentare" - atribuită sindicatelor - este nefondată.

”Plata orelor suplimentare se efectuează, principalele dispoziţii aplicabile fiind art. III alin. (4¹)–(4⁷) din OUG nr. 156/2024 şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1103/C/2025, neexistând presiune pentru compensare, ci doar aplicarea prevederilor legale privind ordinea cronologică şi încadrarea în limita de 3% din suma salariilor de funcţie, salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a salariilor de comandă de la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor”, se mai arată în comunicatul ANP.

De asemenea, instituţia susţine că afirmaţia: ”Lipsa fondurilor pentru lucrări de investiţii sau reparaţii curente, ceea ce duce la degradarea condiţiilor de muncă şi a siguranţei angajaţilor" este, de asemenea, neîntemeiată.

”Deşi cadrul fiscal-bugetar al anului 2025 a impus limitări stricte privind deschiderea creditelor bugetare şi reducerea parţială a fondurilor pentru investiţii, nu s-au înregistrat anulări sau renunţări la proiectele majore. Astfel, diminuarea fondurilor pentru lucrările de reparaţii curente s-a realizat exclusiv în aplicarea prevederilor legale cu caracter general privind limitarea cheltuielilor publice, fără a afecta în mod direct finanţarea activităţilor esenţiale pentru siguranţa locurilor de muncă sau pentru bună funcţionare a unităţilor penitenciare”, arată ANP.

