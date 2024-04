Protest la Agenția Națională pentru Sport. Ce revendică sindicaliștii

Sindicatul Naţional Tineret şi Sport organizează, marţi, un miting de protest la Agenţia Naţională pentru Sport. Sindicatul precizează că scopul acestei adunări publice îl constituie manifestarea protestului faţă de nivelul foarte mic al salarizării, dar şi deficitul de personal.

Protestul SNST, organizat în faţa Agenţiei Naţionale pentru Sport,, între orele 12.00 şi 13.30, va fi urmat de un marş până la Ministerul Muncii.

Potrivit SNST, scopul acestei adunări publice îl constituie manifestarea protestului faţă de nivelul foarte mic al salarizării, lipsa de transparenţă privind descentralizarea şi reorganizarea subordonatelor ANS, incertitudinea cu privire la păstrarea / siguranţa locurilor de muncă, deficitul de personal şi inexistenţa unor criterii în acordarea bugetelor către subordonate / federaţii.

"Începând cu data de 21 martie 2024, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret a declanşat un Protest la nivel naţional, acţiune pe o perioadă nedeterminată prin care cerem majorarea cu 25% a salariilor din Sport şi Tineret. În prima etapă, am organizat proteste la nivelul unităţilor din Sport şi Tineret. Ulterior, am solicitat tuturor Prefecturilor din ţară să convoace Comisiile de Dialog social şi am cerut să transmită către Guvern nemulţumirile noastre, problemele care persistă în domeniile în care ne desfăşurăm activitatea: orele suplimentare neplătite şi necompensate cu timp liber corespunzător din cauza lipsei de personal, munca neplătită din zilele de sâmbătă şi duminică, deficitul de personal, condiţiile mizere de muncă din majoritatea unităţilor subordonate, tăierea bugetelor pentru activitate, dar în mod special situaţia salariilor foarte mic", se arată în comunicatul SNST.

Conform sursei citate. prin acest miting de protest se cere decidenţilor să intervină la nivelul Guvernului pentru majorarea nivelului foarte mic al salarizării din domeniile noastre de activitate.

"Solicităm elaborarea unui Proiect de OUG prin care ANS şi MFTES să susţină majorarea cu 25% a salariilor celor care lucrează în Sport şi Tineret, respectiv ale angajaţilor din Cluburile Sportive Municipale, Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret, Casele de Cultură ale Studenţilor, Complexul Cultural – Sportiv Studenţesc Tei, Complexurile Sportive Naţionale, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, Muzeul Sportului, Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport – INCS, Federaţiile Sportive Naţionale şi aparatul central al Agenţiei Naţionale pentru Sport", se subliniază în comunicat.