Păpuşă reprezentându-l pe Vladimir Putin, incendiată în fața Ambasadei Rusiei în Suedia VIDEO

Un protest faţă de războiul din Ucraina, acţiune organizată de către cetăţeni ruşi care nu sunt de acord cu războiul dus de ţara lor în Ucraina, a avut loc sâmbătă în apropierea ambasadei Federaţiei Ruse la Stockholm.

Protestatarii au dat foc unei păpuşi care îl reprezenta pe preşedintele Vladimir Putin, explicând că gestul lor are legătură cu o sărbătoare religioasă populară în Rusia.

Oamenii au adus cu ei, sâmbătă, o păpuşă de mărimea unui om, purtând costum negru şi având chipul lui Vladimir Putin, de gâtul căruia au agăţat o pancartă pe care scris „criminal de război”, scrie publicaîia suedeză Dagens Nyheter.

Conform jurnaliştilor suedezi, demonstraţia a fost organizată de către ruşi care trăiesc în Suedia şi se opun războiului din Ucraina.

War criminal effigy burned down next to Russian embassy in Stockholm #StandWithUkraine pic.twitter.com/IsCKfIj0V9