Protest antiguvernamental uriaș la Varșovia. Participă jumătate de milion de polonezi VIDEO

Jumătate de milion de polonezi au ieşit în strată, duminică, la Varşovia, pentru a manifesta împotriva guvernului naţionalist poppulist la putere, cu câteva luni înainte de alegerile legislative, au anunţat organizatorii, potrivit AFP.

“Participarea este estimată în acest moment la 500.000 de oameni”, a declarat Jan Grabiec, purtător de cuvânt ala organizatorilor marelui marş, cel mai amplu din ţaară de la căderea comunismului în 1989.

În toată Polonia, manifestanţi purtând culorile Poloniei au răspuns apelului liderului principalului partid de opoziţie centrist (Platforma Civică), fostul şef al Consiliului European, Donald Tusk. El le-a cerut polonezilor să protesteze faţă de “viaţa scumpă, escrocherie şi minciună” şi să îşi arate susţinerea pentru democraţie, alegerii libere şi Uniunea Europeană.

The largest opposition march in recent years takes place in #Warsaw

Parliamentary elections will be held in Poland in October. It is noteworthy that the country's largest parties do not intend to change their tough stance on Russia. Nor will they change their support for… pic.twitter.com/6kykbzWWJC