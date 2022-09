Fugarul Ilan Șor a scos mii de oameni în stradă la Chișinău. Protestatarii au încercat să forțeze intrarea în palatul prezidențial VIDEO

Protestul organizat de partidul lui Ilan Shor la Chișinău a degenerat duminică, participanții încercând să intre în clădirea administrației prezidențiale.

Participanții au cerut alegeri anticipate. Deputatul fugar Ilan Șor, președintele Partidului „ȘOR”, condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, a intervenit prin Skype în timpul protestului și a lansat mai multe acuzații în adresa președintei R. Moldova, Maia Sandu.

Manifestanții au încercat să spargă încercuirea din administrația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.

⚡️ Mass protests are taking place in the center of Chisinau, where people are demanding early parliamentary elections, – media report.

The demonstrators are also trying to break through the encirclement in the administration of the President of Moldova Maia Sandu. pic.twitter.com/4wDkEpx1fb