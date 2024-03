Protest în Cuba, din cauza întreruperilor de curent și a lipsei hranei: "Terorişti cu sediul în Statele Unite încurajează acţiunile de destabilizare a ţării" VIDEO

Sute de cubanezi au manifestat duminică pe străzile oraşului Santiago de Cuba, în sud-estul insulei, pentru a protesta împotriva întreruperilor lungi de curent pe care locuitorii le-au îndurat în weekend.

"Oamenii strigau 'mâncare şi electricitate'", a declarat telefonic pentru AFP un locuitor al oraşului, situat la 800 km est de Havana, sub protecţia anonimatului.

Electricitatea a revenit mai târziu în cursul zilei şi au fost aduse "două camioane de orez", a spus martorul citat.

În ultimele zile, locuitorii din Santiago de Cuba, al doilea oraş ca mărime al ţării, au rămas fără electricitate în mod repetat, uneori timp de până la 14 ore.

🚨I urge the Military not to raise their arms against the people!

Large peaceful protests are taking place in several cities of Cuba: Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo, and Ciego de Ávila among them!#SOSCUBA#ChangeOfSystem

🚨ALERT:

The Cuban regime has suspended or severely… pic.twitter.com/JHlXnucGJx