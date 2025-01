„Heil Tesla”, proiectat pe fabrica din Berlin. Activiștii de stânga protestează astfel față de susținerea lui Elon Musk pentru extrema dreaptă

Activistii de stânga au proiectat o imagine uriașă cu Elon Musk făcând un gest asemănător cu salutul nazist, însoțit de cuvântul „heil”, pe fabrica Tesla din Berlin.

Centrul pentru Frumusețe Politică din Germania și grupul britanic Led By Donkeys au difuzat, miercuri nopatea, o fotografie cu Musk, având brațul întins într-un gest pe care l-a făcut la un miting Trump luni seara, pe clădirea de nouă metri înălțime a fabricii Tesla, scrie The Telegraph.

Alături de imaginea lui Musk, au fost proiectate și cuvintele „heil” și „boicotează”, dând impresia unui mesaj de tipul „heil Tesla” sau „boicotează Tesla”.

Activistii au proiectat și un video cu tweet-urile lui Musk în care își exprima susținerea pentru partidul german de extremă-dreapta Alternative für Deutschland (AfD).

Gestul lui Musk de la mitingul lui Trump a stârnit critici atât în Germania, cât și dincolo de granițele acesteia. În acea seară, Musk a lovit de două ori pieptul înainte de a-și întinde brațul în aer, un gest care a fost comparat cu salutul nazist.

The Jerusalem Post a întrebat: „A făcut Elon Musk salutul nazist la inaugurarea lui Trump?”, iar Haaretz, un alt ziar israelian, a descris gestul drept un „salut roman, un salut fascist asociat cel mai frecvent cu Germania nazistă”.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat săptămâna aceasta: „Fiecare poate spune ce vrea, chiar dacă este miliardar. Ceea ce nu acceptăm este ca aceasta să susțină poziții de extremă dreapta”.

Musk a criticat mass-media pentru relatările care compară gestul său cu salutul nazist.

