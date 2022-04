Activistele din Estonia s-au adunat miercuri dimineaţă, 13 aprilie, în faţa Ambasadei Rusiei din Tallinn într-un protest față de agresiunile sexuale ale soldaţilor ruşi în Ucraina.

Imaginile fac deja înconjurul lumii pe rețelele de socializare.

Femeile s-au aşezat în coloană, unele lângă altele cu faţa spre intrarea în Ambasada Rusiei din capitala Estoniei, având faţa acoperită cu un sac negru.

În partea de jos a corpului erau îmbrăcate doar în lenjerie intimă, în timp ce pe picioare li se scurgea un lichid roşu, care imită sângele, pentru a transmite mesajul unei agresiuni sexuale.

„Soldații ruși violează și ucid femei și copii nevinovați în Ucraina. Oamenii care susțin acest război susțin, de asemenea, crimele de război, crimele discordante la care sunt complici. Acesta este mesajul nostru pentru susținătorii regimului Putin din Rusia, Estonia și de peste tot", este mesajul organizatorilor protestului, relatat de ERR, un portal de ştiri în limba engleză din Estonia.

