Protestul a mii de fermieri disipat cu ajutorul gazelor lacrimogene în India. ”Au fost mobilizate efective maxime” VIDEO

Forţele de securitate din India au recurs marţi la gaze lacrimogene pentru a împiedica miile de fermieri care cer creşterea preţurilor minime pentru recoltele lor să mărşăluiască în capitala New Delhi, după eşecul negocierilor cu guvernul, relatează AFP şi Reuters.

Canalele de televiziune indiene au arătat nori groşi de gaz lacrimogen lansaţi în aer pentru a-i dispersa pe manifestanţi în apropiere de Ambala, la nord de New Delhi, unde poliţia a înfiinţat blocaje masive pe drumurile principale care duc spre capitală dinspre cele trei state vecine.

"Au fost mobilizate efective maxime", a declarat pentru AFP Ranjay Atrishya, comisar adjunct al poliţiei din New Delhi. Orice adunare publică de peste cinci persoane a fost interzisă în capitală.

Convoaie lungi de tractoare se îndreptau marţi spre capitala indiană din statele vecine Punjab, Haryana şi Uttar Pradesh, potrivit televiziunilor.

"Am încercat tot posibilul să ne rezolvăm problemele vorbind cu guvernul, dar acesta insistă să ne oprime", a declarat presei Sarwan Singh Pandher, şeful unui sindicat de fermieri din Punjab (nord).

Cererile agricultorilor vizează stabilirea unui preţ minim pentru culturi, precum şi nivelul pensiilor şi anulări de datorii.

Fermierii au făcut apel la un "Delhi Chalo" (Marş către Delhi), evocând manifestaţia din 26 ianuarie 2021, când agricultori au forţat barajele poliţiei pentru a intra în New Delhi de Ziua Republicii, în timpul unui conflict de câteva luni de zile cu guvernul pentru a protesta împotriva liberalizării pieţelor agricole.

Fermierii din India se bucură de o influenţă politică semnificativă datorită numărului lor mare, iar ameninţarea cu noi proteste vine pe măsură ce se apropie alegerile legislative aşteptate din aprilie.

Două treimi din populaţia de 1,4 miliarde de oameni a Indiei trăieşte din agricultură, ceea ce reprezintă aproape o cincime din PIB-ul ţării, potrivit cifrelor oficiale.

"Guvernul ar trebui să-i asculte agricultori în loc să folosească gaze lacrimogene şi arme împotriva lor", a afirmat Randeep Surjewala, un deputat al opoziţiei originar din statul Haryana, la fel ca mulţi protestatari.

În India, ultimele proteste ale fermierilor au durat mai bine de un an, până în toamna lui 2021. Zeci de mii de fermieri au înfiinţat apoi tabere improvizate şi peste 700 de oameni au fost ucişi în timpul protestelor.

Mii de fermieri se sinucid în fiecare an în India din cauza sărăciei, a datoriilor şi a impactului tot mai mare asupra culturilor al intemperiilor generate de schimbările climatice, notează AFP.

