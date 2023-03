Mii de persoane s-au adunat vineri seara în mod spontan, în urma unor apeluri pe reţele de socializare, la câteva sute de metri de sediul Adunării Naţionale, Camera inferioară a Parlamentului francez, în Place de la Concorde, la Paris, unde manifestanţi au făcut un foc care s-a extins în jur, şi unde aveau loc ciocniri cu poliţia, relatează Le Monde.

Poliţiştii au luat cu asalt în mai multe rânduri manifestanţii, care au răspuns aruncând cu pavele şi alte proiectile.

În aceeaşi piaţă, joi seara, au izbucnit tensiuni între manifestanţi şi forţe de ordine, după ce Guvernul Macron şi-a asumat răspunderea reformei pensionării. La Strasbourg, sute de manifestanţi s-au adunat în Place Kléber. ”Şi noi vom trece la forţă”, au scandat ei.

În centrul Lille au defilat aproximativ 1.000 de persoane, iar la Bordeaux o coloană de sute de manifestanţi s-a dispersat fără ciocniri. La Paris, în Place de la Concorde, forţe de ordine au tras neîncetat cu gaze lacrimogene, pentru a dispersa mulţimea, relatează Le Figaro.

