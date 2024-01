Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă, 20 ianuarie, la Tel Aviv pentru a protesta împotriva guvernului premierului Benjamin Netanyahu, acuzându-l pe liderul veteran că a gestionat greşit securitatea naţiunii şi cerând noi alegeri.

Protestele antiguvernamentale care au zguduit naţiunea pentru o mare parte din 2023 au încetat după atacurile Hamas din sudul Israelului de la 7 octombrie. Disputele politice au fost lăsate deoparte pe măsură ce israelienii s-au raliat în spatele armatei şi al familiilor celor ucişi sau luaţi ostatici.

Dar, în contextul în care războiul devastator din Gaza a intrat în a patra lună şi sondajele de opinie arată un sprijin scăzut pentru Netanyahu, apelurile pentru schimbarea conducerii devin din ce în ce mai puternice, deşi nu există niciun indiciu că poziţia sa este ameninţată iminent.

Acest lucru s-a reflectat în prezenţa de sâmbătă seara într-o piaţă centrală din Tel Aviv, unde au avut loc multe dintre protestele de anul trecut.

Deşi mulţimea a fost mult mai mică decât cele de anul trecut, ea a cuprins totuşi câteva mii de oameni, mulţi bătând în tobe, strigându-şi consternarea şi fluturând steaguri israeliene.

"Guvernul care ne-a abandonat pe 7 octombrie continuă să ne abandoneze în fiecare zi de atunci - cei evacuaţi de la graniţele nordice şi sudice, familiile victimelor, rezerviştii, ostaticii", a declarat Noam Alon, al cărei frate, soldat, a fost ucis încercând să cureţe un oraş israelian de atacatorii Hamas.

"Puterea este în mâinile noastre pentru a schimba şi a repara", a spus ea de pe scenă. "Acest guvern trebuie să plece acasă. Acum!", a adăugat femeia.

Iar mulţimea i-a răspuns, strigând: "Acum! Acum!"

Chiar dacă au apărut diviziuni între membrii cabinetului său de război, Netanyahu intenţionează să rămână la putere.

Liderii opoziţiei s-au oferit să formeze un guvern de uniune care să nu fie condus de Netanyahu, dar nu s-a coagulat nicio mişcare.

