Ucrainenii din orașele cucerite de armata rusă au ieșit să protesteze împotriva invaziei.

Au fost astfel de manifestări la Herson și în Melitopol. Ucrainenii au ieșit cu steaguri în mâini și au strigat „Slavă Ucrainei”. Soldații au încercat să împrăștie mulțimea trăgând focuri în aer.

Au fost proteste de amploare în orașul Herson, cucerit de ruși.

Un miting spontan împotriva ocupanților ruși a început în piața centrală din Herson, lângă clădirea administrației regionale de stat, scrie pe contul său de Telegramă ministrul adjunct de Interne Anton Gerașcenko.

"A început un miting împotriva ocupanților în piața centrală a Hersonului! Oameni, nu vă fie teamă! Adunați-vă! Ieșiți pe străzile și în piețele orașelor ocupate temporar! Cereți ca ocupanții să părăsească Ucraina!" – a scris Gherașcenko.

In #Kherson, people also came out to protest against #Russian occupation. The occupiers are trying to disperse the rally with shots in the air. pic.twitter.com/nVGmruuiHt — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

Localnicii s-au strâns în centrul orașului și au pornit în marș.

On the central square of #Kherson, people came out for a rally against #Putin's occupiers. pic.twitter.com/nWVzJ8reNt — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

Și în Melitopol localnicii au ieșit în stradă să înfrunte soldații. Oamenii au mâinile goale și strigă lozinci împotriva invaziei.

People in #Melitopol are so tough that they come at the armed occupiers with bare hands. They clearly did not expect such a response. pic.twitter.com/bjvFKQD1Ul — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

