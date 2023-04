Proteste de amploare anti-sărăcie într-o țară europeană. „Strângeţi ultimele rămăşiţe de onoare şi demisionaţi”

Mii de cehi au manifestat duminică, 16 aprilie, în piaţa centrală din Praga, cerând demisia guvernului, în contextul inflaţiei ridicate şi al preţurilor mari la energie.

Protestul s-a numit “Cehia împotriva sărăciei” şi a fost organizat de partidul PRO, care nu este reprezentat în parlament şi a criticat guvernul de centru-dreapta al lui Petr Fiala pentru felul în care a gestionat criza energetică apărută după startul războiului din Ucraina.

PRO a acuzat, de asemenea, guvernul că a afectat libertatea de exprimare ca parte a eforturilor de a contracara dezinformarea şi i-a cerut să promoveze pacea în Ucraina, negând în acelaşi timp faptul că este un partid pro-rus.

“Strângeţi ultimele rămăşiţe de onoare, înţelegeţi că nu vă ridicaţi la nivelul cerinţelor şi demisionaţi”, a spus organizatorul protestului şi liderul PRO Jindrich Rajchl, într-un discurs, în faţa mulţimii care a umplut jumătate din Piaţa Wenceslas din Praga.

Cehia, la fel ca alte ţări europene, a fost afectată de creşterea inflaţiei în ultimul an şi de preţurile ridicate la energie.

📸: Several thousands of protesters took over Wenceslas Square in Prague to protest against living conditions in the Czech Republic on Sunday. pic.twitter.com/7sB3IdxZFV