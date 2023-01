Salariaţii Şantierului Naval Damen Mangalia anunţă proteste. Oamenii sunt nemulțumiți de salarii

Angajaţii Şantierului Naval Mangalia deţinut de compania olandeză Damen, vor protesta săptămâna viitoare, după ce, săptămâna aceasta, au protestat, miercuri, joi şi vineri, în faţa pavilionului în care se află birourile conducerii şantierului. Salariaţii sunt nemulţumiţi de faptul că patronatul a propus, pentru atenuarea efectelor inflaţiei, o creştere salarială de 100 de lei, brut, suma fiind de aproape patru ori mai mică decât cea solicitată de sindicat.

„A fost un protest spontan şi a avut loc doar pe durata pauzei de masă, însă salariaţii au spus că vor ieşi în fiecare zi, şi săptămâna următoare, până când vor primi din partea directoratului, răspunsul la întrebările lor şi vom relua negocierile privind creşterea salariilor”, a declarat, sâmbătă, pentru News.ro, preşedinte Sindicatul Liber Navalistul, Laurenţiu Gobeajă.

Acesta a explicat că negocierile privind majorările salariale pentru salariaţii Şantierului Naval Mangalia nu au avut loc ţinându-se cont de procente, ci fiind vehiculate sume fixe.

„Inflaţia comunicată de Institutul Naţional de Statistică în decembrie, pentru luna noiembrie a fost de 16,8%, comparativ cu luna noiembrie 2021. În luna aprilie s-a acordat o creştere de 400 de lei la salariul de bază. Făcând calculele, pentru a menţine puterea de cumpărare, sindicatul a propus iniţial o creştere de 385 de lei în sumă fixă. Administraţia a motivat pierderile financiare şi situaţia economică a societăţii şi a spus că nu poate să acorde o majorare care să acopere rata inflaţiei şi a venit cu propunerea de a majora salariile cu 100 de lei brut şi un bonus de 225 de lei acordat pentru patru luni, compensaţie pentru creşterea preţurilor la utilităţi. Însă, în timp ce noi negociam, am aflat de la salariaţi că, preferenţial, fără să ne informeze, fără să comunice despre asta, au acordat bonusuri denumite de performanţă, dar fără să existe criterii în acest sens, a câte 4000 de lei brut la câte doi salariaţi din cadrul fiecărei echipe reprezentând undeva la 2340 de lei net. Acest lucru i-a iritat foarte mult pe salariaţi pentru că, pe de o parte, ne spuneau la negocieri că nu pot acorda nici măcar un leu în plus faţă de acea sută de lei, iar pe de altă parte s-au contrazis pentru că au acorda acele bonusuri arbitrar şi preferenţial. Când am cerut explicaţii au spus că au omis să ne informeze”, a precizat liderul de sindicat.

Laurenţiu Gobeajă a precizat că reprezentanţi ai conducerii şantierului promiseseră că vineri directorul general urma să se adreseze salariaţilor, lucru care, în cele din urmă, nu s-a mai întâmplat.

Anterior seriei de proteste, patronatul şi sindicatul de la şantierul naval au avut schimburi de replici cu privire la negocierile privind salariile, administraţia şantierului susţinând, într-un comunicat de presă din 23 decembrie, că în mai 2022 sindicatul a fost de acord cu posibilitatea unei majorări salariale de 100 de lei de la 1 ianuarie 2023, iar sindicatul replicând că afirmaţiile în acest sens ale administraţiei sunt false.

„Administraţia DSMa în mod tendenţios confundă o propunere neagreată cu un acord. Dacă ar fi existat un astfel de acord ar fi fost consemnat în mod explicit atât în procesul verbal cât şi in actul adiţional la CCM”, au transmis, sindicaliştii, în 3 ianuarie.

Şantierul Naval Mangalia are puţin peste 1500 de salariaţi, iar nivelul mediu al salariului în această societate este de puţin peste 5100 de lei.

