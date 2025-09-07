Noul an școlar, sub semnul protestelor. Unde vor avea loc manifestații. „Au lăsat mii de suplinitori calificați fără loc de muncă, dispariția a sute de unități de învățământ”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 17:12
198 citiri
Noul an școlar, sub semnul protestelor. Unde vor avea loc manifestații. „Au lăsat mii de suplinitori calificați fără loc de muncă, dispariția a sute de unități de învățământ”
Sală de clasă FOTO Pixabay

Sindicatele din educaţie au anunţat duminică, 7 septembrie, programul mitingului din Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc în prima zi de şcoală.

Sindicatele transmit şi un mesaj către ministrul Educaţiei, Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare! Sindicatele cer partidelor să nu li se alăture în acest demers. ”Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”, spun cele trei sindicate din învăţământ.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”, în numele membrilor de sindicat şi al tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, vor organiza mâine, 8 septembrie 2025, în Bucureşti, un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, anunţă sindicatele.

Potrivit federaţiilor, ”această acţiune de protest este expresia nemulţumirii profunde a personalului din educaţie faţă de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. ”Nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas, ministrul educaţiei, Daniel David, nu recunoaşte problemele grave generate de aceste decizii pripite luate de Guvern şi ne cere să îi fim alături şi să construim împreună viitorul educaţiei. Îl întrebăm pe domnul ministru de ce nu ne-a consultat când a gândit aceste „reforme“? De ce a luat aceste măsuri ce au crescut numărul elevilor care învaţă în sistem simultan, ce au lăsat mii de suplinitori calificaţi fără loc de muncă, ce au dus la dispariţia a sute de unităţi de învăţământ? Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”, precizează sindicatele.

Sindicatele prezintă programul acţiunii de protest de luni:

10.00 – 11.00 Adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei

11.00 – 12.00 Pichetarea Guvernului României

12.00 – 13.30 Marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni

13.30 – 14.30 Pichetarea Palatului Cotroceni

14.30 – 16.00 Defluirea participanţilor

”Pe această cale, ne cerem scuze public tuturor cetăţenilor care vor fi afectaţi de blocajele rutiere generate de marşul nostru. Recurgem la această formă de protest ca la o ultimă soluţie, după epuizarea tuturor celorlalte căi de dialog şi după mai bine de 5 săptămâni de pichetări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale Guvernului României. Miza noastră este una comună pentru întreaga societate: un sistem de educaţie de calitate, respectat şi finanţat corespunzător. Vă mulţumim anticipat pentru înţelegere”, spun sindicaliştii.

Sindicatele din educaţie solicită ”asociaţiilor civice, care nu au discutat în prealabil cu ei, şi formaţiunilor politice care doresc să se alăture demersului, să nu o facă”.

”Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură. Ne dorim ca mesajele şi revendicările noastre să rămână clare şi nealterate. Acţiunea noastră este un demers strict profesional, care vizează exclusiv drepturile salariaţilor din învăţământ şi interesul sistemului educaţional”, subliniază federaţiile.

Sindicatele cer părinţilor şi elevilor să susţină demersul lor.

”Nu în ultimul rând, rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre şi să ne susţină, întrucât este în joc şi viitorul tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de NOI, de VOI, de ŞCOALA ROMÂNEASCĂ, de VIITORUL ACESTEI ŢĂRI”, mai spun sindicatele.

Scandalul cvorumului continuă. POT nu a votat una dintre propriile moțiuni în semn de protest. Anterior, Gavrilă îi certa pe cei de la AUR și SOS că „fac cvorum” VIDEO
Scandalul cvorumului continuă. POT nu a votat una dintre propriile moțiuni în semn de protest. Anterior, Gavrilă îi certa pe cei de la AUR și SOS că „fac cvorum” VIDEO
Șefa POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat că parlamentarii din partidul său au protestat la votul pe una dintre moțiunile de cenzură depuse de Opoziție, prin ieșirea din sală, deoarece...
Cine sunt susținătorii lui Călin Georgescu care au devastat în martie centrul Bucureștiului. Mulți dintre ei au alte condamnări
Cine sunt susținătorii lui Călin Georgescu care au devastat în martie centrul Bucureștiului. Mulți dintre ei au alte condamnări
Șapte dintre cei 19 inculpați trimiși în judecată, luna trecută, de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru violențele din Capitală din noaptea de 9/10 martie 2025, au fost...
#protest, #sindicate, #invatamant , #profesori
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ilie Nastase nu s-a putut abtine, dupa ce a vazut transformarea totala a Serenei Williams: "Gata, ca nu mai iau viza"
ObservatorNews.ro
Accident mortal in Berceni. Soferul unui BMW a murit carbonizat dupa ce s-a prabusit cu masina de pe pod
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: "Au batut palma cu Zinedine Zidane"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Planul uitat al aliaților: cum intenționau britanicii și americanii să bombardeze nuclear Rusia, la doar doi ani după încheierea războiului
  2. Noul an școlar, sub semnul protestelor. Unde vor avea loc manifestații. „Au lăsat mii de suplinitori calificați fără loc de muncă, dispariția a sute de unități de învățământ”
  3. Maia Sandu, după ultimele atacuri asupra Ucrainei: "Tot ce oferă Rusia lumii sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili"
  4. Momente de coșmar pentru o tânără urmărită și agresată de partener într-un parc din București. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute, nu aveau nicio treabă, doar se uitau”
  5. Alertă de vreme rea în mai multe județe din țară. Unde sunt așteptate vijelii și căderi de grindină
  6. Israelul ameninţă că va avea o acţiune „unilaterală”, dacă unele ţări recunosc statul palestinian
  7. Nigel Farage, populistul care i-a păcălit pe britanici să iasă din UE, vrea să fie prim-ministru. Partidul său, în ascensiune pe fondul radicalizării dreptei britanice
  8. Liderul sindical Marius Nistor, declarație controversată despre începerea anului școlar: "Au avut tupeul să îndemne părinții să-și trimită copiii la școală"
  9. SUA riscă o recesiune înainte de a atinge „epoca de aur” promisă de Trump
  10. De ce a fost retras videoclipul cu discuția despre longevitate dintre Xi și Putin. „O clară denaturare a faptelor și declarațiilor”