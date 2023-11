Șoareci vopsiți în culorile Palestinei au fost aruncați în restaurante McDonald's din Anglia, printre clienți și angajați

Zeci de șoareci vii au fost eliberați în trei restaurante McDonald's din Anglia, ca formă de protest faţă de situația palestinienilor prinși în mijlocul războiului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas, relatează The Guardian și Reuters.

Primul dintre cele trei incidente s-a petrecut luni, în Birmingham. Într-un videoclip viral pe rețelele sociale, se vede cum un bărbat care purta o bandană în culorile steagului palestinian scoate dintr-o mașină o cutie plină cu șoareci vopsiți în roşu, negru, verde şi alb, apoi dă drumul rozătoarelor într-un restaurant McDonald's.

Police launch probe to track down activist who threw dozens of mice painted in Palestinian flag colours into a Birmingham McDonald's leaving horrified customers screaming - as force say they are treating it as a 'public nuisance offence' https://t.co/xKJFG1rCA6 pic.twitter.com/Ylfco0dQVr