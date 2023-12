Țara din UE unde oamenii au protestat în stradă cu miile împotriva desființării biroului anticorupție VIDEO

Mii de persoane au manifestat din nou marţi în Slovacia, împotriva noului guvern al prim-ministrului populist de stânga Robert Fico, informează miercuri dpa.

Manifestanţii s-au adunat în capitala slovacă Bratislava, dar şi în Kosice, în estul ţării, şi în alte oraşe, a relatat marţi agenţia de presă slovacă TASR.

Protestul, organizat de partidele de opoziţie, a fost îndreptat în primul rând împotriva planului de a dizolva un biroul special al procuraturii ce anchetează asupra cazurilor de corupţie la nivel înalt şi este responsabil cu combatarea crimei organizate şi infracţiunilor politice.

Noua coaliţie formată din trei partide şi condusă de Fico a decis săptămâna trecută să dizolve în regim de urgenţă acest birou special al procuraturii pentru că acesta ar fi fost prea "politizat".

Protests in several cities across Slovakia last night, protesting the journalist-murdering, pro-Russian moron kleptocrat, Robert Fico.

Slovakians need to send this idiot off to Russia. pic.twitter.com/MfJUz63jbD