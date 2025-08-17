Proteste violente în Israel. Poliția a dispersat mulțimile cu tunuri de apă. „Nu câștigăm un război pe cadavrele ostaticilor”

Grupuri reprezentând familiile ostaticilor au organizat demonstraţii pe fondul frustrării crescânde în Israel cu privire la planurile unei noi ofensive militare FOTO X/ Mairav Zonszein מרב

Poliția israeliană a dispersat mulțimile cu tunuri de apă și a arestat zeci de persoane, duminică, în timp ce mii de protestatari care cereau eliberarea ostaticilor din Gaza încercau să paralizeze țara printr-o grevă de o zi, blocând drumurile și închizând magazinele.

Grupuri reprezentând familiile ostaticilor au organizat demonstrații pe fondul frustrării crescânde în Israel cu privire la planurile unei noi ofensive militare în unele dintre cele mai populate zone din Gaza, care, potrivit multora, ar putea pune și mai mult în pericol viața ostaticilor rămași. Mai sunt 50 de ostatici, dintre care 20 se crede că sunt încă în viață.

„Nu câștigăm un război pe cadavrele ostaticilor”, scandau protestatarii în cadrul uneia dintre cele mai mari și mai violente manifestații din ultimele 22 de luni de război. Chiar și unii foști șefi ai armatei și serviciilor secrete israeliene cer acum un acord pentru încetarea luptelor.

Tens of thousands march through Tel Aviv, calling for an immediate hostage dealhttps://t.co/dfIN8cOglG https://t.co/31JHUDnN2I — Haaretz.com (@haaretzcom) August 17, 2025

Protestatarii s-au adunat în zeci de locuri, inclusiv în fața caselor politicienilor, a sediilor militare și pe autostrăzile principale. Au blocat benzile de circulație și au aprins focuri. Unele restaurante și teatre au închis în semn de solidaritate. Poliția a declarat că a arestat 38 de persoane.

„Singura modalitate de a-i aduce înapoi (pe ostatici) este printr-un acord, toți în același timp, fără jocuri”, a declarat fostul ostatic Arbel Yehoud la o demonstrație în Tel Aviv. Prietenul ei, Ariel Cunio, este încă reținut de Hamas.

Un protestatar purta o fotografie a unui copil palestinian extrem de slăbit din Gaza. Astfel de imagini erau rare la demonstrațiile israeliene, dar acum apar mai des, pe măsură ce crește indignarea față de condițiile în care trăiesc civilii, după ce peste 250 de persoane au murit din cauza malnutriției.

Netanyahu se opune oricărui acord care lasă Hamas la putere

Sfârșitul conflictului nu pare să fie aproape. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se află într-un echilibru fragil între presiuni concurente, inclusiv posibilitatea unei revolte în cadrul coaliției sale.

„Cei care cer astăzi încetarea războiului fără înfrângerea Hamas nu numai că întăresc poziția Hamas și întârzie eliberarea ostaticilor noștri, dar se asigură și că ororile din 7 octombrie se vor repeta”, a declarat Netanyahu, referindu-se la atacul condus de Hamas în 2023, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane și a declanșat războiul.

Ultima dată când Israelul a acceptat un armistițiu care a dus la eliberarea ostaticilor la începutul acestui an, membrii de extremă dreapta din cabinetul său au amenințat că vor răsturna guvernul Netanyahu.

Ministrul Finanțelor Bezalel Smotrich a calificat duminică manifestațiile drept „o campanie rea și dăunătoare, care joacă în favoarea Hamasului, îngroapă ostaticii în tuneluri și încearcă să determine Israelul să se predea inamicilor și să-și pună în pericol securitatea și viitorul”.

Noua ofensivă ar necesita mobilizarea a mii de rezerviști, o altă preocupare pentru mulți israelieni.

