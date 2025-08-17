Proteste violente în Israel. Poliția a dispersat mulțimile cu tunuri de apă. „Nu câștigăm un război pe cadavrele ostaticilor”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 20:11
102 citiri
Proteste violente în Israel. Poliția a dispersat mulțimile cu tunuri de apă. „Nu câștigăm un război pe cadavrele ostaticilor”
Grupuri reprezentând familiile ostaticilor au organizat demonstraţii pe fondul frustrării crescânde în Israel cu privire la planurile unei noi ofensive militare FOTO X/ Mairav Zonszein מרב

Poliția israeliană a dispersat mulțimile cu tunuri de apă și a arestat zeci de persoane, duminică, în timp ce mii de protestatari care cereau eliberarea ostaticilor din Gaza încercau să paralizeze țara printr-o grevă de o zi, blocând drumurile și închizând magazinele.

Grupuri reprezentând familiile ostaticilor au organizat demonstrații pe fondul frustrării crescânde în Israel cu privire la planurile unei noi ofensive militare în unele dintre cele mai populate zone din Gaza, care, potrivit multora, ar putea pune și mai mult în pericol viața ostaticilor rămași. Mai sunt 50 de ostatici, dintre care 20 se crede că sunt încă în viață.

„Nu câștigăm un război pe cadavrele ostaticilor”, scandau protestatarii în cadrul uneia dintre cele mai mari și mai violente manifestații din ultimele 22 de luni de război. Chiar și unii foști șefi ai armatei și serviciilor secrete israeliene cer acum un acord pentru încetarea luptelor.

Protestatarii s-au adunat în zeci de locuri, inclusiv în fața caselor politicienilor, a sediilor militare și pe autostrăzile principale. Au blocat benzile de circulație și au aprins focuri. Unele restaurante și teatre au închis în semn de solidaritate. Poliția a declarat că a arestat 38 de persoane.

„Singura modalitate de a-i aduce înapoi (pe ostatici) este printr-un acord, toți în același timp, fără jocuri”, a declarat fostul ostatic Arbel Yehoud la o demonstrație în Tel Aviv. Prietenul ei, Ariel Cunio, este încă reținut de Hamas.

Un protestatar purta o fotografie a unui copil palestinian extrem de slăbit din Gaza. Astfel de imagini erau rare la demonstrațiile israeliene, dar acum apar mai des, pe măsură ce crește indignarea față de condițiile în care trăiesc civilii, după ce peste 250 de persoane au murit din cauza malnutriției.

Netanyahu se opune oricărui acord care lasă Hamas la putere

Sfârșitul conflictului nu pare să fie aproape. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se află într-un echilibru fragil între presiuni concurente, inclusiv posibilitatea unei revolte în cadrul coaliției sale.

„Cei care cer astăzi încetarea războiului fără înfrângerea Hamas nu numai că întăresc poziția Hamas și întârzie eliberarea ostaticilor noștri, dar se asigură și că ororile din 7 octombrie se vor repeta”, a declarat Netanyahu, referindu-se la atacul condus de Hamas în 2023, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane și a declanșat războiul.

Ultima dată când Israelul a acceptat un armistițiu care a dus la eliberarea ostaticilor la începutul acestui an, membrii de extremă dreapta din cabinetul său au amenințat că vor răsturna guvernul Netanyahu.

Ministrul Finanțelor Bezalel Smotrich a calificat duminică manifestațiile drept „o campanie rea și dăunătoare, care joacă în favoarea Hamasului, îngroapă ostaticii în tuneluri și încearcă să determine Israelul să se predea inamicilor și să-și pună în pericol securitatea și viitorul”.

Noua ofensivă ar necesita mobilizarea a mii de rezerviști, o altă preocupare pentru mulți israelieni.

Ministrul de Finanțe al Israelului lansează un plan de colonizare ca să „îngroape” ideea unui stat palestinian
Ministrul de Finanțe al Israelului lansează un plan de colonizare ca să „îngroape” ideea unui stat palestinian
Ministrul de Finanțe al Israelului, extremistul Bezalel Smotrich, a anunțat că vor începe lucrările mult amânate la o colonie care va diviza Cisiordania și o va separa de Ierusalimul de Est,...
Isteria 5G stârnește noi controverse în România. 40% dintre români cred că este nocivă, în timp ce autoritatea de reglementare asigură că se respectă regulile de protejare a populației
Isteria 5G stârnește noi controverse în România. 40% dintre români cred că este nocivă, în timp ce autoritatea de reglementare asigură că se respectă regulile de protejare a populației
Tehnologia 5G a stârnit controverse în rândul multor români, îngrijorați că antenele ar putea afecta sănătatea. Recent, într-o comună de lângă Ploiești, localnicii s-au revoltat după...
#protest, #tel aviv, #Israel, #razboi Gaza , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber de contract de doua luni si jumatate, Ianis Hagi a ales
ObservatorNews.ro
Ea este femeia injunghiata de fostul iubit in Calarasi. Maria a fost lasata de Ilie intr-o balta de sange
DigiSport.ro
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masa!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Proteste violente în Israel. Poliția a dispersat mulțimile cu tunuri de apă. „Nu câștigăm un război pe cadavrele ostaticilor”
  2. Volodimir Zelenski, mulțumit de discuțiile cu liderii europeni în „Coaliția de Voință”. Cu ce mesaj au decis să meargă la întâlnirea cu Donald Trump, de la Washington
  3. Sute de mii de pensionari primesc indemnizație socială de la stat pentru că au venituri prea mici. Unde s-au înregistrat cele mai multe plăți
  4. Emmanuel Macron, tranșant înainte de întâlnirea din Biroul Oval. „Există un singur agresor, Rusia, un stat care propune o pace care nu este altceva decât o capitulare”
  5. Accident în lanț pe un drum din Giurgiu. Mai multe persoane au fost rănite
  6. S-a încheiat reuniunea virtuală „Coaliția de Voință”, a liderilor europeni, la care a participat și Nicușor Dan. Primele mesaje: "Presiuni asupra agresorului, nu asupra victimei"
  7. Drifturi cu mașina în fața sediului poliției. Ce a pățit un tânăr, după ce imaginile au apărut pe TikTok
  8. Șeful diplomației americane amenință Rusia cu noi sancțiuni dacă nu va fi încheiat un acord privind Ucraina
  9. În pline discuții despre negocierile de pace, Rusia spune că a prevenit un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk
  10. „Rușii au făcut unele concesii la masă”. Emisarul special al lui Trump dezvăluie că Putin a fost de acord cu „garanții de securitate” pentru Ucraina