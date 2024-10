Zeci de protestatari pro-palestinieni arestaţi în faţa Bursei din New York. „Lăsaţi Gaza să trăiască” FOTO/VIDEO

Poliţia a arestat peste 200 de manifestanţi pro-palestinieni care organizaseră luni, 14 octombrie, un sit-in în faţa Bursei de Valori din New York pentru a cere încetarea sprijinului SUA pentru războiul Israelului în Gaza, au anunţat autorităţile, potrivit Reuters.

Manifestanţii, mulţi dintre ei aparţinând unor grupuri de activişti precum Jewish Voice for Peace, au scandat „Lăsaţi Gaza să trăiască” şi „Opriţi finanţarea genocidului” în faţa clădirii emblematice a bursei, în apropiere de Wall Street, în partea de jos a Manhattanului.

An estimated 500 members of @jvpliveNY have rushed the New York Stock Exchange, chaining themselves to entrances and an exterior fence. Security tried, and failed, to impede the masses. pic.twitter.com/1BBUYuB1DQ

Niciunul dintre manifestanţi nu a pătruns în interiorul bursei, dar zeci au traversat gardul de securitate instalat de poliţie în faţa clădirii principale de pe Broad Street.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că au fost efectuate 206 arestări, fără a oferi detalii.

More than 200 protesters were arrested outside the New York Stock Exchange.

With around 500 people dressed in red "Not In Our Name" shirts they chained themselves to the building in the anti war demonstration.#NewYorkCity #GazaGenocide #NYSE pic.twitter.com/NIfOXf2Jo4