Protest extrem al fermierilor francezi care se opun importurilor de vin din Spania VIDEO

Viticultorii francezi, nemulțumiți de intrarea pe piața din Franța a vinurilor ieftine din Spania, au protestat violent, la punctul de taxare Le Boulou de pe A9, la granița dintre Franța și Spania.

Potrivit The Sun, viticultorii au blocat un punct de taxare de pe autostradă și au început să distrugă marfa din camioanele care transportau vin. În imaginile apărute pe rețelele de socializare pot fi văzuți mai mulți bărbați în timp ce golesc pe asfalt un camion cu sticle de vin.

De asemenea, viticultorii nemulțumiți de importurile de vin au deschis o cisternă plină cu vin, dând drumul băuturii direct pe șosea.

🥂 French winemakers have staged a protest against cheap imports from #Spain after intercepting two trucks at Le Boulou tollbooth near the Spanish-French border and destroyed thousands of liters of wine shipments by smashing bottles and pouring red wine onto the road. pic.twitter.com/D3u3lbL5Nk