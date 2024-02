Protest al agricultorilor din Olanda. Manifestanții au aprins focuri și au blocat autostrăzi VIDEO

Poliția și presa olandeză au anunțat că sute de agricultori au manifestat în Olanda, blocând autostrăzi şi aprinzând focuri, relatează AFP.

Forţele de ordine nu anunţă însă dacă au făcut arestări.

”Focuri au fost aprinse, s-au tras focuri de artificii, iar vehicule agricole circulă pe autostradă” luni seara, descrie pe X poliţia din regiunea Gelderland (centru), care anunţă că ”s-au luat măsuri”.

Agricultori din Belgia şi Olanda s-au alăturat joi unui val de manifestaţii lansate de către agricultori din Franţa în ianuarie, care s-au extins apoi în Germania, Polonia, România, Grecia şi Italia.

🚨 🇳🇱🚜🚧 🪧 ⚠️: The farmers uprising continues tonight in the Netherlands, where farmers blocked the A12 highway in Veenendaal. #FarmersProtest2024#Netherland pic.twitter.com/opYtTJS3S6