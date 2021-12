Mesajul ministrului Muncii pentru protestatarii din sănătate și învățământ: ”Au dreptate, doi ani au fost dezamăgiți”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, le-a dat dreptate angajaților din sănătate și învățământ care protestează pentru a cere respectarea Legii salarizării unitare. Social-democratul a subliniat că trebuie găsite soluții pentru a debloca situația.

”Noi, PSD, practic am scris Legea salarizării unitare, am impus un anumit calendar și am considerat domeniile sănătății și domeniile educației domenii prioritare în România. Știți foarte bine, personalul medical este deja la nivelul din 2022. Trebuia ca și dascălii noștri să ajungă la acel nivel. Au fost doi ani de înghețări, de tergiversări, oricum am vrea să le numim, efectul este același, oamenii nu și-au primit banii. În programul de guvernare am spus că avem la dispoziție acele 120 de zile să anunțăm un calendar, pentru că la acel calendar trebuie să lucrăm cu partenerii sociali și în special cu sindicatele, dar și cu patronatele”, a declarat ministrul marți seară, la B1 TV.

Budăi a precizat că vrea un parteneriat ”onest” între angajator, angajat și guvernanți.

”Trebuie să discutăm, să avem un parteneriat onest între angajator, angajat și guvernanți, astfel încât să găsim soluția cea mai bună, iar majorările care vor fi posibile să se întâmple atunci când este posibil să nu mai fie tergiversate. Ele trebuie să se întâmple, pentru că oamenii au dreptate - timp de doi ani de zile au fost dezamăgiți, au avut veniturile înghețate și trebuie să găsim o soluție să deblocăm această situație”, a adăugat Budăi.

Potrivit ministrului Muncii, sunt necesare măsuri colaterale pentru crearea de plus valoare.

”Vreau să vă spun că de aceea și în sistemul bugetar am reintrodus voucherele de vacanță. Am încercat să deblocăm, prin prezența PSD la guvernare, anumite aspecte, acest pachet social, voucherele de vacanță care fac bine și turismului, dar, în general industriei ospitalității. Trebuie să creăm măsuri colaterale astfel încât să putem crea plus valoare. Repet, nu există o creștere economică sănătoasă dacă acea creștere nu se regăsește și în buzunarul cetățenilor”, a mai afirmat Budăi.

Un sondaj recent arată că 67,5% dintre angajaţii din sistemul de educaţie doresc declanşarea grevei generale din data de 10 ianuarie. Potrivit sindicaliștilor, personalul din învăţământ este singura categorie de bugetari care nu beneficiază de sporuri pentru condiţii de muncă, deoarece în ultimii ani politica guvernamentală în domeniul salarizării a fost aceea a plafonării cuantumului sporurilor la nivelul anterior intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017.

