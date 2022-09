Proteste masive anti-mobilizare în republica rusă Daghestan. Poliția trage în aer pentru a dispersa mulțimea VIDEO

Mai multe imagini apărute duminică, 25 septembrie, pe rețelele sociale arată nemulțumiri în creștere în Rusia față de mobilizarea forțată dispusă de la Kremlin.

"Protest anti-mobilizare în regiunea Khasaviurt din Daghestan. Se pare că mai multe sate refuză individual să permită recrutarea bărbaților locali. Rapoartele locale indică faptul că protestatarii au blocat și autostrada federală din zonă. Am văzut ceva similar în Babayurt (n.r. - o altă regiune din Daghestan), precum și un videoclip cu o confruntare la un alt centru de recrutare", scrie pe Twitter Andrew Roth, corespondentul The Guardian în Rusia.

Mobilization protest in Khasavyurt region in Dagestan. Reportedly individual villages are refusing to allow the local men to be drafted. Tweet below says they’ve also blocked the local federal highway. Saw similar in Babayurt, as well as video of showdown at another draft center. https://t.co/0iSZNBGqXa