Protestele continuă în Bangladesh la scară largă luni, 5 august, după ce duminică au fost uciși aproape 100 de manifestanți și alte sute au fost rănite. În ciuda acestui lucru, protestele anti-guvernamentale continuă, în ciuda faptului că a fost oprită furnizarea internetului mobil, pentru a împiedica organizarea protestatarilor.

Numărul de morți în urma ciocnirilor violente de duminică, 4 iulie, a crescut oficial la 94 de morți, iar în total peste 300 au fost uciși de la începerea protestelor care cer demisia prim-ministrei Sheikh Hasina, aflată la al patrulea mandat.

Hasina a părăsit capitala Dhaka, iar armata a impus o stare de alertă pe fondul numărului tot mai mare de manifestanți. Dintre cei 94 de victime, 80 ar fi protestatari, iar 14 polițiști, scrie presa locală, citată de France24.

Sute de mii de protestari s-au înfruntat cu manifestanții susținători ai guvernului în Bangladesh, care are o populație de 170 milioane. Sheikh Hasina, în vârstă de 76 de ani, conduce Bangladesh-ul de 15 ani și, la cererea ei, polițiștii și soldații păzesc intrările în capitală.

Protestele au început cu studenți nemulțumiți de faptul că 30% dintre funcțiile de bugetari sunt rezervate pentru urmașii veteranilor războiului de independență din 1971. Curtea Supremă a țării a scăzut procentul la 5%, dar protestele au continuat, manifestanții criticând măsurile represive ale guvernului.

Autoritățile au declarat zilele de luni, marți și miercuri, 7 august, drept sărbătoare pentru a liniști manifestanții.

Local television in Bangladesh speak about the rage and discontent on the streets of the country as the army chief is expected to address the nation shortly. According to news reports Sheikh Hasina has allegedly left Dhaka for a safe place pic.twitter.com/JhbLHkSPDx