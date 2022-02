Autoritățile din Ottawa au adoptat măsuri extrem de dure pentru a opri protestele antivacciniștilor care au blocat capitala Canadei.

La începutul săptămânii, autoritățile au anunțat intrarea în vigoare a Legii privind situațiile de urgență, care interzice deplasările în zona demonstrațiilor.

Adunările publice care afectează circulația persoanelor, a mărfurilor și comerțului sau care promovează violența sunt, de asemenea, interzise.

Noile măsuri, anunțate miercuri de Poliție, sunt temporare, au precizat autoritățile.

