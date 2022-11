Proteste împotriva carantinărilor au izbucnit duminică la Shanghai, în mai multe universităţi din Beijing şi în alte oraşe din China, unde se intensifică furia împotriva draconicei politici de "zero COVID" practicată de autorităţile ţării de aproape trei ani, relatează France Presse.

O înregistrare video difuzată intens pe internet şi pe care AFP a geolocalizat-o la Shanghai arată protestatari strigând "Xi Jinping, demisia!" şi criticând de asemenea Partidul Comunist chinez, într-o rară demonstraţie de ostilitate împotriva preşedintelui şi a regimului în capitala economică a ţării, care la începutul anului a trecut printr-un epuizant lockdown de două luni.

Proteste de stradă au avut loc în zori în oraşul Urumqi din regiunea Xinjiang (vest), unde zece persoane au murit joi într-un incendiu. Numeroase postări care circulă pe reţelele de socializare în China acuză măsurile anti-COVID că ar fi agravat această tragedie, încetinind sosirea echipelor de intervenţie.

Protesters in North Beijing have torn down the metal fences which have been set up to “quarantine” them.

The size of protests in China hasn’t been seen in decades. #China pic.twitter.com/LkmPndsvoc