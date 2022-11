Proteste fără precedent în China din cauza restricțiilor draconice covid. Se cere demisia președintelui VIDEO

Protestele izbucnesc în toată China, inclusiv la universităţi şi în Shanghai, unde sute de oameni au scandat "Pleacă, Xi Jinping! Demisia, Partidul Comunist!, într-o demonstraţie fără precedent de sfidare faţă de politica strictă şi din ce în ce mai costisitoare a ţării zero-Covid, relatează CNN.

Un incendiu mortal la un bloc de apartamente din regiunea de vest a ţării, Xinjiang, care s-a soldat cu moartea a 10 persoane şi rănirea altor nouă joi, pare să fi alimentat furia, deoarece a apărut un videoclip care părea să sugereze că măsurile de izolare au întârziat pompierii să ajungă la victime.

Protestele au izbucnit în oraşe şi la universităţi din toată China sâmbătă şi duminică devreme dimineaţa, potrivit videoclipurilor din reţelele sociale şi relatărilor martorilor.

Shanghai protest tonight.

People are chanting “down with the Chinese Communist Party” and “step down Xi”.

This is happening in cities across the country.

Something big is brewing. pic.twitter.com/tRD2Bbo54Q