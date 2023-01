Proteste violente la o fabrică din China. Manifestanții s-au luat la bătaie cu forțele de ordine și au aruncat asupra lor cu scaune

Sute de muncitori au declanșat un protest la o fabrică de teste COVID din sud-vestul Chinei după ce compania a anunțat disponibilizări precum și salarii mai mici față de ce au promis. Conform BBC, muncitorii s-au luat la bătaie cu polițiștii.

Sursa citată mai notează că pe rețelele sociale din China au fost distribuite zeci de imagini cu violențele, iar în unele dintre ele muncitorii sunt surprinși în timp ce aruncă cu scaune și lăzi asupra polițiștilor, în timp ce alții strigă că își vor banii înapoi.

Într-un videoclip, se văd sute de muncitori adunați în fața fabricii, unii dintre ei strigând: „Dă-ne banii înapoi!”. Cutii cu truse de testare se văd împrăștiate peste tot.

În alte imagini se văd protestatari care au aruncat scaune, lăzi și conuri de trafic către un grup de polițiști dislocați la fața locului, forțând ofițerii să se retragă.

Cel mai probabil, compania a decis să disponibilizeze o parte din angajați, după ce China a pus capăt politicii zero-Covid, iar cererea de cumpărare pentru kituri de testare a scăzut semnificativ.

Jan 7, at #Chongqing city, #CCPChina, workers clashed with #CCP police whn they protested against their employer, ZY Bio(中元汇吉药厂) ‘s sudden announcement that some 10K employees would be laid off.#ChinaProtests #China #ChinaUprising pic.twitter.com/Ptt1t0qBbg