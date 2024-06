Noi proteste ale fermierilor în Bruxelles. Peste 5000 de tractoare, inclusiv din România, vor mărșălui pe străzile din nordul capitalei UE FOTO/VIDEO

Noi proteste ale fermierilor au loc la Bruxelles, doar cu câteva zile înainte de alegerile din perioada 6-9 iunie.

Reprezentanții celor mai radicale grupuri sunt gata să „invadeze” din nou străzile din Haysel, din cartierul Laeken sirtuat în nordul Bruxellesului, pentru o amplă demonstrație împotriva politicilor din Uniunea Europeană, arată Rador Radio România.

Demonstrația este organizată de asociația olandeză Farmers Defence Force cu ajutorul mai multor lideri politici europeni ultranaționaliști.

La protest sunt așteptate peste 5 mii de vehicule agricole din Olanda, România, Belgia, Germania, Polonia, Spania și Italia.

Manifestația va începe miercuri dimineață, 5 iunie, la ora 6 în zona celebrului Atomium, un monument dedicat atomului.

De asemenea, pe scena special amenajată vor fi prezenți fermieri, crescători și reprezentanți ai formațiunilor de ultra-drapta.

🇳🇱🇧🇪 Farmers From The Netherlands Are Gathering Throughout The Entire Country For The Massive Protest Held In Brussels Upcoming June 4th. #FarmerProtest pic.twitter.com/ZljTLKG8ca — Awaken The Lion's Roar (@AwakenRoar23) June 3, 2024

Protestul ar putea să se extindă și în zona instituțiilor Uniunii Europene, ce a fost incendiată deja de mai multe ori în ultima vreme.

Autoritățile belgiene au transmis o avertizare cu privire la posibile întreruperi în trafic și sfătuiesc cetățenii să folosească transportul în comun.

French and Spanish farmers' associations have organised blockades of the main border crossing points on Monday, June 3rd to recall the main demands of their protests, just a few days before the #EUelections. pic.twitter.com/HYHBlzL6gY — NoComment (@nocomment) June 3, 2024

Alte proteste ale fermierilor mai sunt organizate la granițele Franței, Spaniei și Olandei.

🚜 Farmers block all border crossings between Spain and France in historic protest Protests aim to put pressure on both governments and the European Union ahead of June 9 elections 📸 by @GemmaTubert, @MartaLluvich, and Gerard Vilà More: https://t.co/oNzstewdHL pic.twitter.com/M5mXSWXaed — Catalan News (@catalannews) June 3, 2024

