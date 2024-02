Agricultorii polonezi intenţionează să blocheze începând de duminică, 25 februarie, şi o autostradă cheie la frontiera cu Germania, ca parte a protestelor împotriva importurilor de cereale ucrainene şi politicii agricole europene, relatează agenţia DPA.

Conform planului manifestanţilor, blocarea autostrăzii A12 urmează să înceapă duminică în jurul orei locale 13:00 (12:00 GMT) la nodul rutier de la Swiecko, a precizat un reprezentant al societăţii care gestionează autostrada.

