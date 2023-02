Tensiuni pe străzile din Franța. Sute de mii de oameni protestează față de reforma pensiilor. ”Nu ar trebui să fie surprinși că explodează la un moment dat” VIDEO

A patra zi de mobilizare a reunit câteva sute de mii de oameni în toată Franța. Manifestanții încearcă să mențină presiunea asupra guvernului cu privire la planurile sale de reformă a pensiilor, inclusiv o mișcare de a ridica vârsta de pensionare de la 62 de ani la 64 de ani.

După trei zile de greve la nivel național de la începutul anului, sindicatele speră să egaleze o prezență în masă din 19 ianuarie, când mai mult de un milion de oameni au mărșăluit împotriva planurilor, scrie Reuters.

„Dacă nu sunt capabili să asculte ce se întâmplă pe străzi și nu sunt capabili să realizeze ce se întâmplă cu oamenii, ei bine, nu ar trebui să fie surprinși că explodează la un moment dat”, a spus Delphine Maisonneuve, o asistentă de 43 de ani pentru Reuters.

Potrivit Le Parisien, Ministerul de Interne spune că 963.000 de manifestanți ar fi ieșit pe străzi sâmbătă 11 februarie, pentru această a patra zi de mobilizare împotriva reformei pensiilor.

Potrivit sindicatului CGT, care susține că are „mai mult de 2,5 milioane” de manifestanți, aceasta este cea mai mare zi de mobilizare.

La Paris, sâmbăta aceasta, nu au fost niciodată atât de mulți manifestanți ca sâmbăta aceasta, potrivit Prefecturii au ieșit pe stradă 93.000 de oameni.

CGT revendică 500.000 de manifestanți pe străzile capitalei sâmbătă. Firma independentă Occurrence a numărat 112.000.

Intersindicatul a declarat că este gata să „oprească Franța în toate sectoarele pe 7 martie”, dacă guvernul „rămâne surd” la mobilizare. La RATP, intersindicatul a făcut deja apel la o mișcare reînnoibilă de la această dată.

Sindicatele speră să egaleze prezenţa masivă de la manifestaţiile din 19 ianuarie, când peste un milion de persoane au protestat faţă de intenţiile executivului.

Francezii petrec cel mai mare număr de ani la pensie dintre toţi cetăţenii ţărilor din Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), un beneficiu la care, conform sondajelor de opinie, marea majoritatea a oamenilor nu vor să renunţe.

Protestele paşnice de la Paris au fost parţial afectate de unele ciocniri minore. O maşină şi câteva coşuri de gunoi au fost incendiate, iar forţele de poliţie au folosit gaze lacrimogene şi grenade asurzitoare în încercarea de a dispersa elementele mai radicale din rândul protestarilor.

Pe Aeroportul Paris-Orly, un zbor din două, la plecări sau sosiri, a fost anulat sâmbătă după-masă din cauza unor greve individuale neprevăzute ale controlorilor de trafic aerian împotriva reformei pensiilor, în contextul în care sindicatele nu le-au cerut să îşi oprească activitatea, potrivit AFP.

Într-un comunicat transmis înaintea manifestaţiilor de sâmbătă, toate marile sindicate au cerut guvernului să retragă proiectul de lege.

