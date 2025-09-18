Un milion de francezi ies în stradă. Ei sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate. Mai multe persoane au fost arestate VIDEO

Profesorii, mecanicii de tren, farmaciştii şi personalul spitalelor din Franţa au intrat în grevă joi, 18 septembrie, iar adolescenţii au blocat liceele, în cadrul unei greve generale care vrea să transmită un mesaj de protest faţă de reducerile bugetare iminente.

Autorităţile, care se aşteaptă să iasă pe străzi un milion de manifestanţi, o mobilizare care ar depăşi cu mult mişcarea „Blocăm tot” din 10 septembrie, s-au pregătit pentru o zi de confruntări şi deja făcuseră primele zeci de arestări în orele dimineţii.

Sindicatele cer abandonarea planurilor fiscale ale guvernului anterior, creşterea cheltuielilor pentru serviciile publice, impozite mai mari pentru cei bogaţi şi renunţarea la o schimbare nepopulară care obligă oamenii să lucreze mai mult pentru a ieşi la pensie.

Şcoli şi transporturi perturbate, marşuri masive şi fără îndoială tenative de acţiuni radicale - aşa se conturează a decurge ziua de furie socială în Franţa, pentru a doua oară în opt zile, în încercarea de a impune alte opţiuni bugetare unui prim-ministru abia numit în funcţie - Sébastien Lecornu - şi aflat într-o situaţie delicată.

Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis o avertizare şi îi informează pe românii aflaţi în Franţa sau care vor să călătorească în această ţară că sindicatele din transporturile rutiere, feroviare şi aeriene declanşează joi, 18 septembrie, grevă generală, aşa încât sunt preconizate „perturbări semnificative” în transporturi. Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi sevicii publice, în timp ce în marile oraşe sunt anunţate importante manifestări publice.

Extrema stângă susține protestele în stradă

De la Montpellier la Lille, trecând prin Saint-Malo sau Rennes, sunt prevăzute circa 250 de marşuri în toată Franţa, în timp ce o treime dintre profesori sunt în grevă în şcoli şi vor fi perturbări majore în transportul public parizian şi în trenurile Intercity.

🇫🇷 France | Mobilisation sociale 🔴 La police est intervenue pour lever le blocage d’un dépôt de bus RATP à Paris, occupé dès l’aube dans le cadre de la grève du 18 septembre. 📍 Des actions similaires ont eu lieu dans plusieurs villes du pays.#France #18septembre2025 #Grève… pic.twitter.com/L6bEl9Aj4o — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) September 18, 2025

Cei nouă lideri sindicali se vor reuni la Paris, unde marşul va porni la ora 14:00 (15:00, ora României) de la Piaţa Bastiliei (în estul capitalei) către direcţia Piaţa Naţiunii. Mai mulţi lideri politici de stânga ar urma să participe, de asemenea, la marş, în special Jean-Luc Mélenchon, liderul mişcării La France Insoumise, care va manifesta la Marsilia începând cu ora locală 10:30.

Autorităţile au luat măsuri sporite de securitate, desfăşurând aproximativ 80.000 de poliţişti şi jandarmi, sprijiniţi de drone, 24 de vehicule blindate Centaure şi zece tunuri cu apă. Ministrul demisionar de Interne, Bruno Retailleau, a avertizat că sunt posibile violente sporite şi există riscul de distrugeri.

#Greve #18septembre Deux véhicules d’intervention polyvalents (Centaure) de la gendarmerie nationale se sont mis en place ce jeudi matin sur la place de la Comédie à #Montpellier. 24 d’entre-eux doivent être mobilisés aujourd’hui à travers la France. pic.twitter.com/OE2m0wazwx — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) September 18, 2025

La Paris, multe linii de metrou urmau să fie suspendate în cea mai mare parte a zilei, cu excepţia orelor de vârf de dimineaţă şi după-amiază. Elevii s-au adunat pentru a bloca intrarea în unele şcoli.

„Blocaţi liceul împotriva austerităţii”, scria pe o pancartă în faţa liceului Lycee Maurice Ravel din capitala Franţei, relatează Reuters.

Tulburările sociale survin în contextul în care preşedintele Emmanuel Macron şi noul său prim-ministru, Sebastien Lecornu, se confruntă cu o criză politică şi cu presiuni pentru a controla finanţele celei de-a doua economii din zona euro.

Furioși din cauza planurilor fiscale

O sursă din cadrul Ministerului de Interne a declarat că se aşteaptă ca până la 800.000 de persoane să participe la greve şi proteste.

„Muncitorii pe care îi reprezentăm sunt furioşi”, au declarat principalele sindicate ale ţării într-un comunicat comun în care au respins planurile fiscale „brutale” şi „nedrepte” ale guvernului anterior.

Deficitul bugetar al Franţei a fost aproape dublu faţă de plafonul de 3% al UE, dar, oricât de mult ar dori să îl reducă, Lecornu – care depinde de alte partide pentru a promova legislaţia – se va confrunta cu o luptă politică pentru a obţine sprijinul parlamentar pentru bugetul din 2026.

Predecesorul lui Lecornu, Francois Bayrou, a fost demis de parlament săptămâna trecută din cauza planului său de reducere a bugetului cu 44 de miliarde de euro. Noul prim-ministru nu a spus încă ce va face cu planurile lui Bayrou, deşi a deschis uşa pentru compromisuri.

„Vom continua să ne mobilizăm atât timp cât nu vom primi un răspuns adecvat”, a avertizat Sophie Binet, şefa sindicatului CGT, după întâlnirea cu Lecornu de la începutul acestei săptămâni. „Bugetul va fi decis în stradă”, a anunţat ea.

Protestele afectează școlile și trenurile, dar și farmaciile

Unul din trei profesori din învăţământul primar a intrat în grevă, a declarat sindicatul FSU-SNUipp.

Trenurile regionale au fost puternic afectate de grevă, în timp ce majoritatea liniilor de tren de mare viteză din ţară vor funcţiona, au declarat oficialii. Protestatarii s-au adunat pentru a încetini traficul pe o autostradă din apropierea oraşului Toulon, din sud-estul ţării.

Producţia nucleară a companiei franceze EDF a scăzut uşor, cu 1,1 gigawaţi joi dimineaţă, potrivit datelor companiei, deoarece lucrătorii au redus producţia de energie la reactorul Flamanville 1.

Confederaţia Paysanne, sindicatul fermierilor, a cerut şi ea mobilizarea.

Farmaciştii sunt nemulţumiţi de schimbările care le afectează activitatea, iar sindicatul farmaciştilor USPO a declarat că un sondaj realizat în rândul membrilor a arătat că 98% dintre farmacii ar putea închide uşile pentru o zi.

Lecornnu ministre de la guerre toujours plus d'armement c'est toujours moins de salaires Tous ensemble pour faire gagner la France des travailleurs contre les exploiteurs et fauteurs de guerre#Marseille #greve18septembre #greve #manifestation18septembre #manifestation pic.twitter.com/7h4nLAg19j — PRCF (@PRCF_) September 18, 2025

Ministrul de interne Bruno Retailleau a declarat joi dimineaţă reporterilor că poliţia a eliminat deja unele blocaje, inclusiv în faţa depourilor de autobuze din regiunea Parisului. El a avertizat că se aşteaptă ca până la 8.000 de scandalagii să încerce să „semene dezordine” şi să se confrunte cu poliţia.

Până la ora locală 10:00, şapte persoane fuseseră reţinute în zona Parisului. Şapte persoane au fost reţinute de poliţie şi la Toulouse, în timp ce încercau să blocheze liniile de cale ferată. La Marsilia, aproximativ o sută de persoane au fost oprite la centrul comercial Terrasses du Port din arondismentul 2, iar 22 de persoane au fost reţinute, relatează Le Figaro.

