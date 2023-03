Atac coordonat filmat al presupușilor protestatari de mediu în Franța: 16 polițiști răniți grav, mașinile Jandarmeriei în flăcări VIDEO

Șaisprezece polițiști și doi protestatari răniți grav în districtul rural de vest din Sainte-Soline.

Mai multe persoane au fost rănite sâmbătă, 26 martie, în urma ciocnirilor dintre poliția franceză și protestatari care se opun construirii unui rezervor mare de apă pentru irigarea fermelor, în ciuda interzicerii adunărilor în zonă.

Poliția a lansat gaze lacrimogene pentru a respinge unii protestatari care au aruncat artificii și alte proiectile în timp ce traversau câmpuri pentru a se apropia de zona de construcții din districtul rural Sainte-Soline, din vestul Franței.

Cel puțin trei vehicule de poliție au fost incendiate, arată imaginile înregistrate. Din filmare se mai poate observa și modul coordonat în care protestatarii atacă, similar celui folosit de forțele de ordine - în grup compact, apărat de scuturi.

BREAKING:

Major attack by climate change activists against the French police in Sainte Soline.

Molotov cocktails used by the attackers. Several police officers are injured.

🇫🇷 pic.twitter.com/rAJvgbHnp1