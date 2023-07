Turiști chinezi atacați în mijlocul revoltelor din Marseille. Filmul a ajuns viral pe TikTok, iar cei de acasă jură că vor ocoli Franța VIDEO

Autocarul unor turiști chinezi apare blocat pe o stradă dintr-un oraș francez în timpul revoltelor care agită întreaga țară.

Un videoclip cu 41 de turiști chinezi extrem de speriați din cauza faptului că au rămas blocați în mijlocul revoltelor pe o stradă din Marsilia devine viral în China.

Imaginile ar fi fost surprinse de un pasager al autocarului în cursul serii de sâmbătă, 1 iulie.

Autocarul în care se aflau cele 41 de persoane a fost lovit în mod repetat cu obiecte contondente, parbrizul apărând crăpat în mai multe locuri în fața șoferului.

A video of 41 petrified Chinese tourists stuck in the riots in Marseille last night is going viral in China.

Their bus repeatedly came under attack.

Many people on Chinese social media write that they will never travel to France after seeing this. pic.twitter.com/7JpuYbkLXs