Ciocniri violente la Paris între minoritarii kurzi și forțe de ordine, după atacul armat din cafenea soldat cu trei morți VIDEO

Sute de protestatari s-au luat la bătaie cu poliţiştii din Paris, după atacul armat de pe rue d'Enghien, în arondismentul al X-lea, unde un bărbat de 69 de ani a ucis trei kurzi.

Tensiunea creştea vineri, la Paris, în apropierea locului unui atac armat, la Paris, pe rue d'Enghien, în arondismentul al X-lea, soldat cu trei morţi, unde sunt prezente numeroase persoane, care au aruncat cu bidoane şi proiectile împotriva forţelor de ordine, care au replicat cu gaze lacrimogene, relatează Le Figaro.

Activişti kurzi au exercitat presiuni asupra forţelor de ordine, care au replicat cu gaze lacrimogene în marja unei intervenţii a ministrului francez de Interne Gérald Darmanin.

De cealaltă parte, protestatarii sunt furioşi că autorităţile franceze nu le acordă suficientă protecţie kurzilor. Aceștia au început să arunce cu pietre, steaguri şi jaloane rutiere în forţele de ordine.

Angry Kurds clash with police in Paris after a suspected far right gunman killed four at a Kurdish cultural centre. pic.twitter.com/70JRm2aIYr