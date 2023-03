Peste 200 de persoane arestate în Franța după ultimul protest violent de la Paris VIDEO

Poliţia franceză a arestat joi seară 217 persoane în timpul protestului de la Paris împotriva controversatei reforme a pensiilor, care a fost trecută prin parlament prin angajarea răspunderii guvernului, fără un vot final în camera inferioară a parlamentului, relatează media locale preluate vineri de DPA.

France Info citează surse din poliţie care afirmă că 217 persoane au fost arestate după ce protestele au izbucnit în Place de la Concorde, în centrul Parisului, în apropierea locului de reunire a camerei inferioare a parlamentului.

Potrivit relatărilor din media, poliţia a folosit tunuri cu apă şi gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii din piaţă. Între altele, demonstranţii au dat foc la paleţi din lemn şi au aruncat cu obiecte în forţele de ordine. Circa 6.000 de protestatari împotriva reformei pensiilor se aflau în piaţă când au avut loc ciocnirile cu forţele de ordine.

Joi după-amiază guvernul a decis în ultimul moment să adopte cel mai important proiect de reformă al preşedintelui Emmanuel Macron - care prevede creşterea graduală a vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani - şi să treacă peste camera inferioară a parlamentului, Adunarea Naţională, unde rezultatul votului era imprevizibil.

Există un articol special în Constituţia franceză care permite acest lucru. Reforma poate fi invalidată totuşi de o moţiune de neîncredere în guvern.

