Franța continuă să fiarbă. Sute de mii de protestatari furioși contestă în stradă reforma pensiilor, pentru a zecea zi VIDEO

Peste 500.000 de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe din Franța marți, 28 martie, în semn de protest față de reforma pensiilor, relatează Le Figaro.

Sindicatele speră la o participare consolidată în această a zecea zi de mobilizare.

Denunţarea violenţei poliţiei ar putea atrage foarte mulţi tineri.

Mulţi manifestanţi denunţă adoptarea proiectului reformei pensiilor prin asumarea răspunderii de către Guvern.

Une manif sauvage remonte les quais à #Bordeaux vers le conservatoire, semant poubelles et palettes brûlées sur leur passage. @Le_Figaro pic.twitter.com/ypHB8k13xj

La Paris, Confederaţia Generală aMuncii (CGT) a anunţat 450.000 de manifestanţi.

Este vorba despre aproape jumătate din nivelul partipării la mobilizarea de joi, când CGT a înregistrat 800.000 de manifestanţi în capitala franceză, iar autorităţile 119.000.

HAPPENING NOW: #LIVE #PROTEST #RIOT #MANIFESTATIONS ACROSS #PARIS #FRANCE OVER THE #MACRON #PENSIONREFORM

WATCH LIVE NOW: https://t.co/QA48Es358Q

LIKE AND RETWEET! ♥️

FOLLOW MY TWITTER FOR UPDATES 🧐

FOLLOW / SUPPORT ME AT KICK FOR DAILY LIVE COVERAGE! 👍#FranceProtests… pic.twitter.com/UvsnmljhxE