O nouă zi de proteste violente în Franța, din cauza creșterii vârstei de pensionare: ”Luați banii din buzunarele miliardarilor!” VIDEO

Noi proteste violente au loc joi, 13 aprilie, în mai multe orașe din Franța. De peste zece zile, sute de mii de oameni contestă în stradă reforma pensiilor.

Sindicatele au îndemnat la o demonstrație de forță, în contextul în care vineri Curtea Constituțională va decide dacă legislația, adoptată prin asumarea răspunderii guvernului, fără un vot în parlament, este sau nu constituțională.

La Paris, un grup de protestatari a intrat cu forța în sediul central al gigantului de lux LVMH, care deține mărci precum Louis Vuitton sau Moët.

”Dacă Macron vrea să găsească bani pentru a finanța sistemul de pensii, ar trebui să vină aici ca să-i găsească”, a declarat un lider de sindicat în fața clădirii LVMH.

”Căutați bani să finanțați pensiile? Luați-le din buzunarele miliardarilor”, a spus și unul dintre protestatarii care au pătruns cu fumigene în sediul gigantului de lux.

Fury on the streets, the day before the court decision.

FRANCE - Now LVMH headquarters in Paris have been stormed by protesters.

Manifestanții au blocat pentru scurt timp intrarea în Consiliul Constituțional cu tomberoane, afișând un banner uriaș pe care scria „Cenzură Constituțională”.

In Paris, protesters against pension reform blocked the approaches to the Constitutional Council of France, building "barricades" of garbage containers.

At the same time, the head of the French Interior Ministry banned protests near the building of the Constitutional Council. pic.twitter.com/mrlkiRWOyx