Noi proteste violente în Franța. Manifestanții au vandalizat un restaurant frecventat de Emmanuel Macron VIDEO

Francezii au ieșit din nou în stradă joi, 6 aprilie, în mai multe orașe, pentru a-și exprima furia față de reforma pensiilor. Primele incidente au izbucnit la Paris, în cursul după-amiezii, în special în jurul restaurantului La Rotonde, unde președintele Emmanuel Macron a sărbătorit prima dintre victoriile sale prezidenţiale, relatează Le Figaro.

Pompierii au intervenit de urgenţă, după ce prelata restaurantului La Rotonde, aflat în arondismentul 14 al Parisului, a luat foc în timp ce protestatarii se confruntau cu forţele de ordine şi aruncau în jandarmi cu pietre, petarde, artificii şi vopsea.

Potrivit TF1, o fumigenă aruncată de un manifestant a aprins prelata roşie a celebrei braserii. De asemenea, o staţie de autobuz din apropiere de restaurant a fost vandalizată.

Anterior, prefectura poliţiei Parisului avertizase că un ”grup de mare risc” este prezent pe bulevardul Montparnasse, la intersecţia cu strada Vavin.

”Petardele sunt tot mai multe, protestatarii aruncă bucăţi de bitum spre forţele de ordine, care s-au grupat la colţul unei străzi”, a relatat corespondentul Le Figaro. Huliganii aruncă, de asemenea, cu diverse obiecte spre braseria La Rotonde, unul dintre restaurantele preferate ale lui Emmanuel Macron, care este protejat de forţele de ordine.

Manifestaţia era tensionată şi la Nantes, iar baricadele din cauciucuri cărora li s-a dat foc, ridicate pe autostradă, au creat ambuteiaje importante la Lyon.

În timp ce reforma pensiilor, care creşte vârsta legală de pensionare la 64 de ani, a fost adoptată definitiv prin asumarea răspunderii guvernamentale, sindicatele continuă să se lupte cu guvernul şi încearcă să relanseze mişcarea protestatară, în timp ce preşedintele Emmanuel Macron este în vizită în China.

France 🇫🇷

Protests continue to take place across France against Macron's pension reform (and many other issues). Just look at the scale of the protests in Toulouse.pic.twitter.com/4j368gEe0D