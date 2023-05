Proteste violente de 1 Mai, în Franța. Manifestațiile, monitorizate pentru prima dată cu drone VIDEO

Zeci de mii de francezi protestează în mai multe orașe din Franța luni, de Ziua internaţională a muncii, nemulțumiți de noua reformă a pensiilor, relatează dpa.

Sindicatele au convocat peste 300 de mitinguri, care au început încă de dimineaţă, iar autorităţile se aşteaptă la între 500.000 şi 650.000 de participanţi. Doar la Paris se prevede participarea a 100.000 de manifestanţi.

Large crowd currently gathering at Place de la République in Paris on Fête du Travail (Labor Day) in protest against the French pension reform and raising of the retirement age #1erMai pic.twitter.com/9MyBR7pkEp