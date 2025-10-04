Protestatarii din Georgia au încercat să ia cu asalt Palatul Prezidențial, după alegeri. Riposte cu tunuri de apă VIDEO

Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și spray iritant pentru a dispersa protestatarii care încercau să ia cu asalt palatul prezidențial, sâmbătă, la Tbilisi, relatează BBC.

Țara din Caucaz se află în criză de când partidul de guvernământ Visul Georgian a revendicat victoria în alegerile parlamentare de anul trecut, despre care opoziția pro-Uniunea Europeană susține că au fost fraudate. De atunci, guvernul a suspendat negocierile privind aderarea la UE.

Protestul a avut loc în aceeași zi cu alegerile locale, boicotate în mare parte de opoziție în urma represiunii guvernamentale. Unul dintre organizatori a cerut anterior arestarea liderilor partidului Visul Georgian.

Fluturând steaguri georgiene și ale UE, zeci de mii de protestatari au mărșăluit sâmbătă în centrul orașului Tbilisi.

Unul dintre organizatori, cântărețul de operă Paata Burchuladze, a citit o declarație în care îndemna angajații Ministerului Afacerilor Interne să se supună voinței poporului și să aresteze imediat șase personalități din partidul Visul Georgian.

Manifestanții au mărșăluit apoi către palatul prezidențial și au încercat să pătrundă în incintă, determinând poliția anti-revoltă să folosească spray iritant.

Manifestația vine în urma reprimării activiștilor, a mass-mediei independente și a opoziției politice în ultimele luni, majoritatea liderilor opoziției pro-occidentale aflându-se acum în spatele gratiilor.

