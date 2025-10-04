Protestatarii din Georgia au încercat să ia cu asalt Palatul Prezidențial, după alegeri. Riposte cu tunuri de apă VIDEO

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 22:04
735 citiri
Protestatarii din Georgia au încercat să ia cu asalt Palatul Prezidențial, după alegeri. Riposte cu tunuri de apă VIDEO
Proteste Georgia FOTO X /Mario Nawfal

Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și spray iritant pentru a dispersa protestatarii care încercau să ia cu asalt palatul prezidențial, sâmbătă, la Tbilisi, relatează BBC.

Țara din Caucaz se află în criză de când partidul de guvernământ Visul Georgian a revendicat victoria în alegerile parlamentare de anul trecut, despre care opoziția pro-Uniunea Europeană susține că au fost fraudate. De atunci, guvernul a suspendat negocierile privind aderarea la UE.

Protestul a avut loc în aceeași zi cu alegerile locale, boicotate în mare parte de opoziție în urma represiunii guvernamentale. Unul dintre organizatori a cerut anterior arestarea liderilor partidului Visul Georgian.

Fluturând steaguri georgiene și ale UE, zeci de mii de protestatari au mărșăluit sâmbătă în centrul orașului Tbilisi.

Unul dintre organizatori, cântărețul de operă Paata Burchuladze, a citit o declarație în care îndemna angajații Ministerului Afacerilor Interne să se supună voinței poporului și să aresteze imediat șase personalități din partidul Visul Georgian.

Manifestanții au mărșăluit apoi către palatul prezidențial și au încercat să pătrundă în incintă, determinând poliția anti-revoltă să folosească spray iritant.

Manifestația vine în urma reprimării activiștilor, a mass-mediei independente și a opoziției politice în ultimele luni, majoritatea liderilor opoziției pro-occidentale aflându-se acum în spatele gratiilor.

Băsescu acuză Coaliția de „prostituție electorală”: Alegătorii ar fi fost „păcăliți”. PSD, PNL și UDMR, luate la bani mărunți
Băsescu acuză Coaliția de „prostituție electorală”: Alegătorii ar fi fost „păcăliți”. PSD, PNL și UDMR, luate la bani mărunți
Fostul președinte Traian Băsescu a lansat critici ferme la adresa organizării alegerilor din 2024, acuzând partidele din coaliția de guvernare — PSD, PNL și UDMR — că au creat un haos...
Avertismentele SRI, ignorate: „Iohannis, Ciucă, Ciolacu au jucat România la ruleta rusească. Trebuie să răspundă penal că nu au acționat pentru apărarea țării”
Avertismentele SRI, ignorate: „Iohannis, Ciucă, Ciolacu au jucat România la ruleta rusească. Trebuie să răspundă penal că nu au acționat pentru apărarea țării”
Ultimele patru rapoarte anuale ale Serviciului Român de Informații zac, de ani de zile, în sertarele Parlamentului, inaccesibile opiniei publice și, aparent, uitate de conducerea...
#proteste Georgia, #alegeri, #visul georgian , #Georgia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Moment neverosimil: selectionerul Romaniei si-a batut propriul jucator, in timpul meciului! Sanctiunea i-a surprins pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa super-golul din lovitura libera, Ianis Hagi a fost iar decisiv in Turcia! Nota primita

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Adezivul minune inventat de chinezi. Oasele rupte ar putea fi lipite în doar 3 minute
  2. Protestatarii din Georgia au încercat să ia cu asalt Palatul Prezidențial, după alegeri. Riposte cu tunuri de apă VIDEO
  3. Vremea a luat-o razna: În două ore a plouat cât pentru jumătate din luna octombrie. Bucureștiul, tranzitat de un debit de apă echivalent Râului Mureș
  4. Sorin Oprescu, arestat. Prima reacție a Ministerului Justiției: „O direcție fermă” pentru aducerea fugarilor
  5. România, lovită de un nou ciclon duminică. Unde revin ploile torențiale
  6. Drone suspecte spionează aeroporturi și instalații militare din Germania. Un raport confidențial al poliției a fost făcut public
  7. Copil mort, găsit în canal. Descoperire terifiantă în Vrancea: Decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor
  8. Partidul unui miliardar „trumpist”, aproape să câștige alegerile parlamentare din Cehia. Ar putea guverna cu altă formațiune de extremă dreapta
  9. Metoda de aur prin care să îl îndepărtezi pe copilul tău de telefon. Ce spun experții
  10. Sorin Oprescu, reținut în Grecia. Fostul primar al Capitalei ar fi fost arestat la Salonic