Mii de georgieni au protestat în faţa Parlamentului de Crăciunul ortodox pe stil vechi. Este a 40-a zi de manifestații FOTO/VIDEO

Mii de georgieni au mărşăluit în faţa Parlamentului în noaptea de luni spre marţi, 7 ianuarie, de Crăciunul ortodox, în cea de-a 40-a zi a unei mişcări de protest la adresa deciziei guvernului de la Tbilisi de a suspenda procesul de aderare la Uniunea Europeană, informează AFP.

Cu lumânări într-o mână şi steaguri georgiene sau europene în cealaltă, manifestanţii au pornit noaptea dinspre cinci biserici ortodoxe din capitala Tbilisi către biserica Kaşveti, amplasată în faţa Parlamentului.

Tens of thousands of people are celebrating Christmas in Tbilisi while marking the 40th day of pro-EU protests.

Manifestaţii au loc din 28 noiembrie 2024 după anunţul primului ministru Irakli Kobahidze de a nu continua negocierile de aderare la UE înainte de 2028. Această decizie a galvanizat o mişcare de protest deja existentă pentru a denunţa rezultatul alegerilor legislative din octombrie, câştigate de partidul de guvernământ, Visul Georgian, dar considerat trucat de opoziţie.

#GeorgiaProtests 34 th night of protests was one of joy, solidarity and hope for more than 200.000 protesters. celebrating together (in Georgian style around a km long table) 2025 as the year for new elections. Self organization has reached new heights pic.twitter.com/zYOxDW03iP

Fosta preşedintă pro-occidentală Salome Zurabişvili, aflată în conflict cu partidul de guvernământ şi care a părăsit preşedinţia în decembrie făcând loc unui susţinător al puterii, s-a alăturat manifestanţilor.

What I will do: I will remain loyal - loyal to this country and to the Constitution to which I swore an oath six years ago.

Though trampled underfoot, this Constitution stands firm, just like Georgia.

I will uphold it and remain faithful to it! pic.twitter.com/JZIM8ZWaYI