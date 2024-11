Proteste violente în Georgia. Mii de persoane au ieșit în stradă din cauza deciziei de amânare a negocierilor pentru aderarea la UE: ”Sclavilor!” VIDEO

Poliţia antirevoltă din Georgia a folosit gaze lacrimogene în noaptea de joi spre vineri pentru a dispersa manifestanţii care protestau față de decizia guvernului de a amâna negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, transmit AFP şi Reuters.

Autorităţile au cerut protestatarilor să părăsească zona, intervenind cu tunuri cu apă, spray-uri cu piper şi gaze lacrimogene, în timp ce unii tineri mascaţi încercau să forţeze intrarea în Parlament. Protestatarii au ripostat aruncând artificii spre forţele de ordine, strigând sloganuri precum „Ruşilor” şi „Sclavilor!”.

Potrivit Reuters, Ministerul de Interne al ţării a declarat că trei agenţi de poliţie au fost răniţi.

Mii de persoane s-au adunat în capitala Tbilisi şi în alte oraşe georgiene după ce premierul Irakli Kobahidze a anunţat decizia amânării negocierilor cu UE, pe fondul crizei post-electorale.

Preşedinta Salome Zourabichvili şi experţii juridici pun la îndoială legitimitatea parlamentului şi a guvernului nou ales în urma alegerilor legislative din octombrie la care opoziţia a acuzat fraude.

Guvernul de la Tbisili a anunţat că va suspenda negocierile pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană şi va refuza subvenţiile bugetare europene până în 2028.

Relaţiile Georgiei cu UE s-au deteriorat puternic în ultimele luni, deoarece Bruxelles-ul a susţinut că guvernul a recurs la măsuri autoritare şi a adoptat poziţii pro-ruse.

Mii de protestatari pro-UE blocaseră joi seara străzile din capitală înainte de începerea încăierărilor. Preşedinta ţării, ale cărei puteri sunt limitate, a acuzat guvernul că a declarat „război” propriului popor şi a criticat poliţia antirevoltă, întrebând dacă aceasta serveşte Georgia sau Rusia.

Partidul de guvernare Visul Georgian a acuzat UE pentru „o cascadă de insulte”, afirmând într-un comunicat că se foloseşte de perspectiva negocierilor de aderare pentru a „şantaja” ţara şi pentru a „organiza o revoluţie în ţară”.

Ca urmare, premierul a anunţat: „Am decis să nu punem problema deschiderii negocierilor cu Uniunea Europeană pe ordinea de zi până la sfârşitul anului 2028. De asemenea, refuzăm orice subvenţie bugetară din partea Uniunii Europene până la sfârşitul anului 2028”.

Ţara din Caucazul de Sud, cu 3,7 milioane de locuitori, are deja înscris în Constituţie obiectivul aderării la UE şi a fost mult timp printre cele mai pro-occidentale state desprinse din Uniunea Sovietică.

După luni întregi de deteriorare a relaţiilor dintre Tbilisi şi Bruxelles, UE declarase deja că cererea de aderare a Georgiei este blocată.

Visul Georgian neagă că ar fi pro-rus şi spune că rămâne angajat faţă de democraţie şi faţă de integrarea Georgiei cu Occidentul. Susţine că doreşte în continuare să adere la UE în cele din urmă, dar în ultimii ani s-a angajat în mod repetat în dispute diplomatice cu Bruxelles-ul, consolidând în acelaşi timp legăturile cu Rusia vecină.

UE nu a făcut niciun comentariu oficial imediat cu privire la declaraţia de joi a Visului Georgian. Cu toate acestea, un oficial UE a declarat că impactul deciziei de joi este uriaş, adăugând că guvernul a făcut ceea ce UE s-a temut şi a sperat că nu va face.

OMG look at this force of the water cannon!!! And somehow they have endless supplies too. But also look at people going back towards the police in brief episodes that they run out of water! #GeorgiaProtests The cannons are mixed with pepper spray too!!! pic.twitter.com/BJp3nNnLeX